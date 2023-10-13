Психолог рассказала, как сохранить психическое здоровье ребенка
Что может вызвать эмоциональное напряжение у ребенка, как помочь ему отдохнуть и что такое техника активного слушания - об этом рассказала медицинский психолог Тольяттинской городской детской клинической больницы Олеся Иванова.
Врач отмечает, что множество социальных, психологических и биологических факторов оказывают влияние на психическое здоровье ребенка от рождения и до подросткового возраста. Но определяющим на каждом этапе развития являются детско-родительские отношения.
"Именно качество эмоционального взаимодействия родителя с ребенком определяет его психическое здоровье", - уверена доктор.
В детском саду – отсутствие мамы и новые социальные связи, в школе – конкурентная среда и ускоренный темп жизни могут вызвать эмоциональное напряжение у ребенка. Задача родителей дома – восстановить баланс, дать возможность ребенку эмоционально отдохнуть.
"Общайтесь с ребенком – задавайте вопросы, обсуждайте проблемы, слушайте и пытайтесь понять его. Находите время для совместных мероприятий – настольные игры, прогулки, занятия спортом всей семьей. Выделяйте положительные качества ребенка и хвалите его за достижения".
Также Олеся Иванова рекомендует в общении с ребенком применять технику активного слушания. Это поможет ребенку понять, что взрослые знают о его переживании.
"Родитель, внимательно выслушав ребенка, возвращает ему его же слова, при этом не задавая уточняющих вопросов, не споря и не давая советов. Когда ребенок ищет понимания, а в ответ получает нравоучение, конструктивного диалога, как правило, достичь уже не удается. Необходимо повторить вслух чувства ребенка в данный момент. Например, "Вижу, что ты расстроился, что твоя игрушка сломалась. Ты рассержен". Этот метод дает возможность ребенку взглянуть на свои переживания со стороны, раскрыть суть проблемы и часто самостоятельно найти решение", - пояснила психолог.