Психолог рассказала, как сохранить психическое здоровье ребенка

"Родитель, внимательно выслушав ребенка, возвращает ему его же слова, при этом не задавая уточняющих вопросов, не споря и не давая советов. Когда ребенок ищет понимания, а в ответ получает нравоучение, конструктивного диалога, как правило, достичь уже не удается. Необходимо повторить вслух чувства ребенка в данный момент. Например, "Вижу, что ты расстроился, что твоя игрушка сломалась. Ты рассержен". Этот метод дает возможность ребенку взглянуть на свои переживания со стороны, раскрыть суть проблемы и часто самостоятельно найти решение", - пояснила психолог.