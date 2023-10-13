Как мужчине подготовиться к появлению ребенка

Медик напомнил мужчинам о том, что ответственность за здоровье будущего малыша также лежит и на них.

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Врач-андролог уронефрологического центра Алексей Терентьев рассказала, как мужчине нужно годготовиться к появлению ребенка. Известно, что в зачатии ребенка участвую два человека, а значит, и ответственность за его здоровье несут оба родителя. Женщины, возможно, чуть больше, поскольку периоды вынашивания и кормления ребенка грудью играют важную роль в формировании будущего человека, но в целом за генофонд ответственны папа и мама в равной степени.

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В медицине заблаговременную подготовку к зачатию и беременности называют предгравидарной. Это ряд мероприятий, включающих в себя полное обследование родителя. Начать можно с исследований, которые проводятся в поликлинике по месту жительства в рамках диспансеризации или профосмотра. В нашей стране эта услуга бесплатная и проводится по полису ОМС.

По результатам обследования врач может отправить будущего папу на дополнительные анализы и исследования, если обнаружит необходимость.

У многих мужчин, которые имеют пагубную привычку, возникает вопрос, бросать ли курить перед зачатием ребенка. Врач напомнил, что курить лучше не начинать. А курильщику нужно постараться отказаться от вредной привычки как минимум за 3 месяца до начала планирования зачатия ребенка.

Согласно статистике, после отказа от сигарет у человека на 40% повышается вероятность успешного зачатия.

Также мужчинам рекомендовано регулярно делать зарядку, чтобы не допустить застоя крови в тазовой области, который может стать причиной воспалений, вести регулярную половую жизнь и своевременно проходить диспансеризацию.

Перед зачатием ребенка нужно посетить специалиста, который назначит при необходимости дополнительные исследования, УЗИ, мазки на инфекции и прочее. А вот прописывать себе витамины и БАДы без рекомендации врача не стоит.