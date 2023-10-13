Какую роль играет отец в воспитании ребенка

В третье воскресенье октября в России отмечают День отца.

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Какую роль играет мужчина в воспитании детей, как влияет на формирование их личности, самооценку, успешность в жизни и что делать, если у ребенка нет возможности общаться с отцом, рассказала «Вечерней Москве» психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Марина Архипова.

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Формирование черт характера

Есть расхожее мнение, что отец необходим при воспитании сына, что мужское влияние поможет мальчику сформировать твердый характера, силу воли, внутренний стержень, дисциплину, навыки самоорганизации. Отец, который сам обладает этими полезными качествами, действительно способен быть образцом для ребенка. И не только для сына, но и для дочери. Ведь речь идет об универсальных качествах, которые помогают любому человеку успешнее самореализоваться в жизни и эффективнее выстраивать коммуникацию с окружающими.

Конечно, отношения мужчины с сыном и дочерью чаще всего различаются. Мальчики в дошкольном и младшем школьном возрасте часто копируют отца: его привычки, манеры, слова, даже увлечения, потому что хотят быть, «как папа». Мужчине нужно понять, какие качества он хотел бы воспитать в сыне, и демонстрировать их. Ведь ребенок будет перенимать модель мужского поведения. Важно не упустить время, потому что в подростковом возрасте для ребенка авторитет взрослых обычно снижается и мнение отца может стать менее значимым, чем позиция сверстников.

Отношения мужчины с дочерью обычно развиваются иначе. Девочка приобретает опыт общения с представителем противоположного пола. И мужчине важно помочь дочери научиться отстаивать личные границы, следовать своим принципам, сохранять чувство собственного достоинства и объективную самооценку, принимать комплименты. А с другой стороны — отцу не следует излишне баловать дочь и следовать всем ее прихотям, чтобы не сформировать у нее потребительское отношение к мужчинам.

Любящий и заботливый отец нужен и мальчикам, и девочкам. Но важно помнить, что отцовская забота состоит не в том, чтобы оградить ребенка от всех трудностей, а в том, чтобы научить его самостоятельно их преодолевать.

Формирование системы ценностей

Именно в кругу самых близких родственников — родителей, бабушек и дедушек — у ребенка формируются первые представления о модели семьи, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.

Задача обоих супругов — создать теплые, доверительные, гармоничные отношения, где царят взаимоуважение, взаимопонимание, забота друг о друге, где важно мнение каждого и где каждый может рассчитывать на поддержку и понимание, где вместе проводят свободное время, где у каждого есть домашние обязанности с учетом сил и возможностей. Если такая модель семьи войдет в сознание ребенка и станет нормой жизни, то в будущем он с большой долей вероятности будет выстраивать отношения с противоположным полом, основываясь на этих ценностях.

Развитие способностей ребенка

Зачастую именно отец вовлекает ребенка в подвижные игры, помогая ему развиваться физически. Вместе они играют в мяч, бадминтон, настольный теннис, катаются на велосипедах. Именно папа во многих случаях записывает ребенка в спортивную секцию. И здесь мужчине важно задуматься об интересах, способностях и возможностях ребенка, объективно оценить их. Иногда отцы подсознательно пытаются вырастить из сына второго себя: настаивают на своем любимом виде спорта, профессии, увлечениях. Нередко это становится предметом семейного конфликта, особенно когда мальчик вступает в подростковый возраст.

Мужчинам нужно понять, что сын — этой другой человек, другая личность, у него свой жизненный путь. Приобщать ребенка к здоровому образу жизни — это действительно важно, но делать это нужно так, чтобы способствовать будущей успешности сына или дочери. То есть учитывать его или ее мнение при выборе кружка или секции, создавать условия для развития заложенных способностей, хвалить даже за малые достижения, повышая самооценку ребенка, поддерживать в неудачах и просто верить в него.

Отец может помочь ребенку развиваться не только физически, но и интеллектуально или творчески. Вечера за партией в шахматы, азы игры на гитаре, конструирование модели самолета или автомобиля — совместная деятельность не только развивает ребенка, делает его многогранной, интересной личностью, но и формирует доверительные детско-родительские отношения.

Эмоциональная поддержка

Во многих случаях отец ассоциируется у ребенка с физической силой, а значит, со способностью защитить. Когда сын или дочь обращаются за помощью, отложите все дела и выслушайте. Если проблема показалась вам слишком мелкой для переживаний, не говорите, что это ерунда. Ребенок может эмоционально закрыться и потерять к вам доверие. Лучше вместе поразмышляйте, будет ли эта тревожащая ребенка ситуация важной через 10 минут, 10 дней, 10 лет? Обсудите, как можно поступить, чтобы решить проблему, какие есть варианты действий, какие могут быть последствия у каждого из решений. И сыну, и дочери важно чувствовать, что сильный и мудрый папа рядом.

Что делать, если семья неполная

Если ребенок не имеет возможности общаться с отцом, то образцом мужского поведения может стать другой взрослый мужчина — родственник: дедушка, дядя или даже брат, который намного старше.

Иногда модель мужского поведения формируется у ребенка благодаря тренеру в спортивной секции или учителю в школе.