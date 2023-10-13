3 фразы, которые точно нельзя говорить своему ребенку

Некоторые родители любят тыкать детей в их неблагодарность, возраст и пустяковые проблемы, но всё это может привести к дурному воспитанию.

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В эфире программы «Дзен в большом городе» на радио «Комсомольская правда — Калининград» кандидат психологических наук Маргарита Зыкова рассказала, от каких выражений лучше отказаться навсегда.

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1. «Я всё для тебя делаю, а ты…», или «Мы ради тебя из кожи вон лезем, а ты»

В речи знакомых-родителей эту фразу можно услышать часто. Такое выражение употребляют, когда человек якобы живёт не по тому сценарию, который придумали для него взрослые.

«Для того чтобы разобраться с этой фразой, важно задать следующий вопрос: каким образом вы учили своего ребёнка выражать благодарность? Это же по сути упрёк в неблагодарности: "мы для тебя делаем, а ты нам не отдаёшь то, что мы в тебя вкладываем"», — рассуждает Зыкова.

Чтобы чему-то научиться, по мнению спикера, ребёнок должен иметь перед собой образец взрослого человека, который уже поступает тем или иным образом, приучая к этому малыша.

Если родитель стремится как можно больше вкладывать в чадо, не объясняя ему, что это благо, которое делается не за что-то, а для того, чтобы ребёнок стал взрослым, самостоятельным, то это приводит в тупик. Получается, что взрослый не учит отвечать на благополучие благодарностью.

Достаточно просто объяснить это даже трёхлетке, например, попросив его о чём-то следующим образом: «помоги маме это сделать, позаботься о ней, прояви благодарность».

«Иногда родитель забывает о своих интересах, о своих потребностях, живёт только ради ребёнка. Это тоже тупиковая ситуация. Всё, что нужно ребёнку, — ваше время и участие. Ему совершенно всё равно, будете ли вы делать день рождения двухлетнего в пафосном кафе, которое нужно только вам, или же вы сделаете замечательный домашний праздник, который он будет долго вспоминать», — считает кандидат наук.

Действительно, часто оказывается, что родитель совершает какие-то поступки для себя, пытаясь доказать что-то самому себе и решая собственные психологические проблемы. Но преподносится это всё с точки зрения заботы о малыше. Некоторые взрослые покупают джинсы подороже и отправляют в них ребёнка в детский сад. На прогулке всё пачкается точно так же, как и вещи, приобретённые на рынке, но родитель, который заплатил побольше, считает, что и в ребёнка вложил больше. И это ошибочно.

«Ошибка, если родитель акцентирует финансовое вложение, делает ребёнка предметом товарно-денежных отношений. Следующий шаг — такой взрослый сам станет предметом товарно-денежных отношений, ведь если ребёнок сам научился зарабатывать, то зачем вкладываться в родителя?» — объясняет эксперт.

Отвечать на подобные упрёки можно по-разному. Частенько родители слышат от подростка возмущение: «а я вас не просил ради меня это делать». Кандидат психологических наук считает, что так говорит подросток, которого, к сожалению, не научили испытывать благодарность.

Наиболее подходящий вариант ответа был бы таким: «Я вам благодарен за то время, которое вы мне уделяете, я готов делиться этим временем, я благодарен за те вложения, которые вы сделали в меня: и финансовые, и временные, и вложения ваших сил, нервов, энергии, но при этом моя жизнь — это моя жизнь».

«Научили ли вы выражать благодарность? Это же не только слово «спасибо», а ответное действие, ответная забота. <...> Постепенно учите ребёнка не только имитировать благодарность, говорить эти слова, но и действительно её проявлять, то есть заботиться о вас», — добавила Зыкова.

Возможно, вам сделали вложения, в которых вы не нуждались. Но в любом случае это было сделано от чистого сердца, с заботой, поэтому всё равно стоит отблагодарить человека.

2. «Потому что я старше, вот почему»

Довольно частый аргумент в речи некоторых родителей. По мнению эксперта, это верный способ воспитать дурака, который будет говорить «потому что так надо».

«Ребёнок нуждается в объяснении — ему важно открыть механизм. Не «потому что я старше», а «потому что у меня есть опыт, у тебя есть свежий взгляд, и это здорово, мы вдвоём можем найти хорошее решение», — приводит пример Зыкова.

3. «Не расстраивайся из-за пустяков»

Если вы хотите наладить контакт с ребёнком, то прежде чем квалифицировать что-то как ерунду, пустяк или незаслуживающее внимание, узнайте, каково место этих «пустков» в системе ценностей чада. Может, для него это очень важно. В таком случае, следует вместе расстроиться, разделить его печаль и вместе выйти из этого.

«Спросите себя, может это только для вас так? С этого начнётся ваше взаимопонимание, вы тогда лучше поймёте друг друга и будете говорить на одном языке, найдёте тот самый волшебный общий язык», — рекомендует эксперт.

Тест

Представьте, что вы с семьёй сели ужинать. Задайте себе простой вопрос: кому первому даётся еда? Если ребёнку, а не вам, то, по мнению Зыковой, это повод задуматься.