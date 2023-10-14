Педиатр назвала проблемы веганского рациона для детей

Веганские рационы не обеспечивают потребности детей в белке и важных микронутриентах. Для роста тканей, формирования иммунитета и развития мышц детям необходимо есть мясо, рыбу, молоко, творог, сыр и яйца. Об этом рассказала врач-педиатр, диетолог Светлана Макарова.

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СК ранее сообщил, что супруги из Красноярска попали под уголовное преследование после смерти их двухлетней дочери в результате заболевания в апреле. Выяснилось, что обвиняемые исключили из рациона девочки мясо, рыбу, яйца и молоко. Вследствие этого у нее развились хроническое расстройство питания и анемия. Также родители отказались от медпомощи для малышки. Региональный детский омбудсмен рассказала РИА Новости, что органы профилактики возьмут семью на особый контроль.

— Веганские рационы могут не в полной мере обеспечить потребности ребенка в белке и важных микронутриентах (витамин B12, железо, цинк, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамины D, А и другие), — отметила врач.

Макарова подчеркнула, что правильное питание является основой здоровья растущего организма. Рацион должен обеспечить ребенка энергией и «строительным материалом» для роста, развития, физической и умственной активности.