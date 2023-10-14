Педиатр назвала проблемы веганского рациона для детей
Веганские рационы не обеспечивают потребности детей в белке и важных микронутриентах. Для роста тканей, формирования иммунитета и развития мышц детям необходимо есть мясо, рыбу, молоко, творог, сыр и яйца. Об этом рассказала врач-педиатр, диетолог Светлана Макарова.
СК ранее сообщил, что супруги из Красноярска попали под уголовное преследование после смерти их двухлетней дочери в результате заболевания в апреле. Выяснилось, что обвиняемые исключили из рациона девочки мясо, рыбу, яйца и молоко. Вследствие этого у нее развились хроническое расстройство питания и анемия. Также родители отказались от медпомощи для малышки. Региональный детский омбудсмен рассказала РИА Новости, что органы профилактики возьмут семью на особый контроль.
— Веганские рационы могут не в полной мере обеспечить потребности ребенка в белке и важных микронутриентах (витамин B12, железо, цинк, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамины D, А и другие), — отметила врач.
Макарова подчеркнула, что правильное питание является основой здоровья растущего организма. Рацион должен обеспечить ребенка энергией и «строительным материалом» для роста, развития, физической и умственной активности.
Мясо составляет основу питания миллиардов людей по всему миру. Но некоторые из них по этическим или медицинским причинам принимают решение полностью или частично отказаться от употребления продуктов животного происхождения. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какую опасность представляет вегетарианская диета.