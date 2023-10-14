Как вывести подростка из апатии

Если подросток в течение длительного времени пребывает в апатии, то есть испытывает безразличие даже к позитивным событиям, его необходимо из этого состояния выводить. Об этом «Газете.Ru» рассказала педагог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

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«При апатии первым делом стоит найти причину, обратить внимание, нет ли неврологических проблем, органических поражений головного мозга, не связано ли такое состояние с приемом нейролептиков, которые дают снижение эмоционального фона», — отметила педагог.

По словам Челышевой, безразличие может проистекать из постоянного эмоционального напряжения в школе, в отношении со сверстниками или с семьей. В случае с семьей, как поясняет педагог, эмоциональная усталость накапливается, когда взрослые выставляют тинейджеру разные требования.

«Папа говорит одно, мама другое, бабушка третье. Ребенок не знает, каким требованиям соответствовать, разрывается между родителями и другими родственниками. Он обессилен и уже ни на что не в состоянии реагировать», — рассказала эксперт.

Если родители обеспокоены состоянием подростка, педагог посоветовала обратиться к специалистам, психотерапевту или арт-терапевту, на занятиях у которых подросток эмоционально разгрузится.

Если это невозможно, педагог рекомендовала включить в жизнь тинейджера физактивность — спорт или танцы. Помогут снять напряжение и часовые прогулки на улице в любую погоду.

Еще один хороший способ снять эмоциональное напряжение, по мнению педагога, — домашнее животное, хозяином которого станет подросток.