Как вывести подростка из апатии
Если подросток в течение длительного времени пребывает в апатии, то есть испытывает безразличие даже к позитивным событиям, его необходимо из этого состояния выводить. Об этом «Газете.Ru» рассказала педагог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.
«При апатии первым делом стоит найти причину, обратить внимание, нет ли неврологических проблем, органических поражений головного мозга, не связано ли такое состояние с приемом нейролептиков, которые дают снижение эмоционального фона», — отметила педагог.
По словам Челышевой, безразличие может проистекать из постоянного эмоционального напряжения в школе, в отношении со сверстниками или с семьей. В случае с семьей, как поясняет педагог, эмоциональная усталость накапливается, когда взрослые выставляют тинейджеру разные требования.
«Папа говорит одно, мама другое, бабушка третье. Ребенок не знает, каким требованиям соответствовать, разрывается между родителями и другими родственниками. Он обессилен и уже ни на что не в состоянии реагировать», — рассказала эксперт.
Если родители обеспокоены состоянием подростка, педагог посоветовала обратиться к специалистам, психотерапевту или арт-терапевту, на занятиях у которых подросток эмоционально разгрузится.
Если это невозможно, педагог рекомендовала включить в жизнь тинейджера физактивность — спорт или танцы. Помогут снять напряжение и часовые прогулки на улице в любую погоду.
Еще один хороший способ снять эмоциональное напряжение, по мнению педагога, — домашнее животное, хозяином которого станет подросток.
«Игры, прогулки, ответственность, которую ребенок берет за питомца — это эмоциональные моменты, позволяющие подростку почувствовать утраченный вкус к жизни», — заключила эксперт, добавив, что такое решение должно быть взвешенным.