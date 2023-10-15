Повысился статус отцовства: какие льготы положены отцам

В России третий год официально отмечают День отца. Его учредил президент РФ Владимир Путин, отметив, что он должен укрепить институт семьи и повысить значимость отцов в воспитании детей. Сейчас статус отцовства растет, и многим мужчинам стали доступны льготы и выплаты, которые раньше считались исключительно женскими, сообщает ИА DEITA.RU.

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Законодательная сфера, в общем-то, всего лишь отражает действительность, сейчас все больше отцов активно участвуют в жизни своих детей. Даже материнский капитал, который дается семье через женщину, родившую ребенка, называется семейным и может перейти к мужчине, если мать лишили родительских прав или же она умерла.

Мужчины, работающие официально, также могут получать больничный по уходу за ребенком, пособие, которое выплачивают при появлении малыша на свет, выплаты по уходу за ребенком до момента, когда ему исполнится полтора года. Да, если у женщины в семье более прибыльная работа, в декрет может уйти мужчина.

Если же доход семьи маленький, могут быть назначены выплаты на детей от трех лет до семнадцати, либо от восьми до семнадцати. Этим занимается Соцфонд РФ.

Статус отца-одиночки тоже довольно новое понятие, но у него те же права, что и у одинокой матери. Он может пойти в отпуск по уходу за ребенком до полутора или трех лет, его нельзя уволить по сокращению штатов или из-за несоответствия должности, пока ребенку не исполнится 14 лет. Ему также полагаются дополнительные дни отпуска, который можно взять за свой счет, двойной возврат по налогам, пособия для одиноких родителей, дополнительные выходные, если у ребенка инвалидность.