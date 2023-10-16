Как стать спокойными и счастливыми родителями

Соцсети, реклама (да и общество) транслируют: родительство — это приятно, дети всегда должны быть здоровы и счастливы, а вам надо всё контролировать. Но так не бывает. Это самая большая ложь.Доктор наук и мама Карла Наумбург написала забавное, умное и ценное противоядие от нашей культуры воспитания, вызывающей страх и стыд. Внутри — научные исследования, истории и практики, которые помогут поверить в свои силы и почувствовать себя лучше. Выбрали в книге интересные мысли и практики. Делимся.

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Анатомия срыва

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«Я считала себя ужасной матерью, у которой все получается хуже других, — пишет Карла. — Я не люблю играть с детьми, мне не хватало спокойствия и я не чувствовала себя счастливой. Хотя кому хватит терпения играть в „Конфетную страну“ в пятьдесят седьмой раз на неделе? А когда я пряталась в кладовке или объедалась шоколадом, становилось еще хуже».

Самое сложное — поймать момент, когда вы вот-вот сорвётесь. Не судите себя, просто осознайте своё состояние. А если все же начнёте себя осуждать, то просто осознайте и это.

Когда вы кричите на ребёнка — это говорит лишь о том, что вы раздражены. Когда нет сил даже налить тарелку супа — вы просто устали. Заглянув в себя, вы увидите, что тут нет места чувству вины. Так вы сосредоточитесь не на поиске виноватого, а на том, как вернуться в нормальное состояние.

Простые стратегии

«Постоянная усталость, ощущение никчемности, сомнения, тревога и растерянность стали моими спутниками, и я не представляла, что или кто в силах помочь мне стать более терпеливой и внимательной к детям», — продолжает Карла.

Каково же было её удивление, когда, казалось бы, простые практики по сочувствию к себе сработали. Они все короткие, потому что где взять время на получасовые медитации? Вот они — попробуйте.

Чаще вспоминайте, что не обязательно верить всем мыслям, мелькающим в вашей голове

Более того, можно думать о чём-то, даже если вы в это пока не верите. Например, что вы связаны со всем человечеством общими проблемами, даже если считаете, что это полная ерунда. Ничего страшного. Повторяйте чаще, и вы в это поверите.

Попробуйте мысленно менять «я» на «мы»

«Мы» означает всех нас, кто воспитывает детей на планете Земля в этот день и в этот час. Допустим, вам пришла мысль: «Я ужасная мать». Поменяйте её на «Мы ужасные матери». С этой простой перестановкой любая проблема начинает казаться менее трудной.«Воспитывать детей тяжело всем: капризы, подгоревшие ужины, потерянные справки — не ваша личная проблема, а проблема всех родителей». Повторяйте эти слова каждый раз, когда чувствуете себя паршиво.

Попробуйте пропеть свои мысли или произнести их с дурацким акцентом

Трудно принимать себя всерьёз, когда говоришь голосом лягушонка Кермита. Помните, ваша главная задача — не попасться на удочку вредных мыслей. Затем возвращайтесь к началу и как можно чаще повторяйте первые два шага.Если ничего из описанного не срабатывает, пора призвать на помощь друга — любого взрослого, которому вы доверяете.

Ваш личный единорог

Для большинства людей идея сочувствия к себе — это что-то из мира единорогов, какающих радугой. Хипповская эзотерическая белиберда, которая звучит приятно, но не имеет никакого отношения к реальной жизни — просроченным счетам, ворчливой свекрови и странной непроходящей сыпи на руке ребёнка.Да, сочувствие к себе не решит всех проблем. Но поможет хранить спокойствие и мыслить ясно. Оно как единорог, который появляется в трудную минуту, интересуется, что с вами, и выслушивает, что вам нужно. А, главное, не даёт советов по воспитанию (ведь единороги ничего не знают о человеческих детях). Само его присутствие действует настолько благотворно, что вы готовы простить ему оставленную после радугу.

«Несмотря на то, что я орала на детей, кормила их полуфабрикатами из микроволновки, отказывалась играть с ними в принцесс и сажала перед теликом, вместо того чтобы заняться с ними пальчиковым рисованием, я не была плохой мамой. И вы тоже не плохая мама и не плохой отец».