Барби против смартфона: почему девочкам полезно играть в куклы

Кукла развивает навыки коммуникации и не только.

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После того, как в прокат вышел фильм «Барби», который прозвали новым гимном феминизму, популярность кукол снова выросла. Барби часто вступала в соревнования с другими игрушками за внимание детей.

Самой тяжкой была битва с Монстер Хай, затем с Bratz. Сейчас все куклы не выдерживают конкуренцию с гаджетами. Однако, как говорят ученые нейробиологи, играть в Барби очень полезно для развития детей, в отличие от гаджетов.

Барби развивает воображение и творчество

Игра в куклы, особенно с подружкой — творческий процесс. Ведь девочки должны придумать сценарий, сюжет самой игры, диалоги, а это развивает воображение и нестандартное мышление. Ученые говорят, что это поможет вашему ребенку в будущем быстро освоить коммуникативные навыки, способность генерировать новые идеи, быстро решать проблемы.

Барби помогает в эмоциональном и социальном развитии

Игра в куклы помогает освоить социальные навыки, развить эмоциональный интеллект (способность чувствовать людей, их проблемы, сопереживать). Через Барби девочки могут выразить и свои эмоции, научится лучше понимать себя и близких. В процессе малышки учатся управлять собой. Некоторые игры в куклы родителям не стоит упускать из виду, они могут показать, что беспокоит вашего ребенка на данный моент. Допустим, вашу девочку обижает одноклассник, дергает за косички, она разыграет эту сцену с куклой. И вы получите ответ на вопрос, почему ваш ребенок грустит и замыкается в себе.

Барби влияет на мелкую моторику и координацию