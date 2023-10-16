Стоматолог рассказал, можно ли спасти выбитый молочный зуб

Как пишет издание, в этом случае необходимо, чтобы ребенок нашел выбитый зуб и поскорее принес его домой, где родителям нужно поместить зуб в холодную воду или молоко (при этом его нельзя мыть) и отвезти его вместе с ребенком в клинику. Если успеть обратиться к стоматологу в течение пары часов, то специалист с большой вероятностью сможет вернуть зуб на место и зафиксировать его. Чем младше пациент и чем быстрее совершен визит к врачу, тем выше шансы, что зуб приживется в своей лунке.