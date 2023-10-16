Что делать, если ребенок не может втянуться в учебу

«От подростков ждут быстрого вхождения в учебный процесс, однако, на самом деле, они тоже нуждаются в помощи. Я бы рекомендовала родителям в первые месяцы дать чуть больше ощущения свободы — позвольте подростку самому попробовать планировать время для выполнения домашнего задания, дополнительных занятий и отдыха. Подключайтесь только тогда, когда ребенок не справляется сам с планированием дня. Также стоит подобрать с ним предметы, которые ему необходимы для ЕГЭ, или те, по которым он утратил базу за лето и сфокусироваться на них. Это поможет избежать чувства неподъемного груза и войти в учебный процесс станет намного легче. Также, если ученик сильно перегружен в первые месяцы, то стоит пересмотреть варианты подготовки к экзамену — выбрать не репетитора, а более психологически комфортные форматы, которыми могут быть, например, вебинары», — рассказала психолог.