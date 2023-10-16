Что делать, если ребенок не может втянуться в учебу
В первые месяцы нового школьного года родителям стоит снизить свою тревогу и дать ребенку, который не может втянуться в учебу, время на то, чтобы вспомнить основы. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.
«Дети, которые летом не продолжают какую-либо учебную деятельность, подтягивая программу или просто занимаясь дополнительно, обычно забывают часть информации. В большей мере это касается младшеклассников. Несмотря на то, что обычно новый учебный год начинается с повторения, дети все равно чувствую себя потерянными, они могут демонстрировать раздражительность и чувствовать переутомление», — сказала эксперт.
Психолог отметила, что важно также признать существование повторного адаптационного периода к школе. У некоторых детей он может длиться до трех месяцев. Во-первых, происходит перестройка режима дня, во-вторых — резко меняется нагрузка для ребенка. Старшеклассники в первые месяцы испытывают психологические сложности, так как школа подразумевает некое ограничение их свободы, кроме того, нагрузка в 9-11 классах значительно возрастает, появляется не только школа, но и репетиторы.
«От подростков ждут быстрого вхождения в учебный процесс, однако, на самом деле, они тоже нуждаются в помощи. Я бы рекомендовала родителям в первые месяцы дать чуть больше ощущения свободы — позвольте подростку самому попробовать планировать время для выполнения домашнего задания, дополнительных занятий и отдыха. Подключайтесь только тогда, когда ребенок не справляется сам с планированием дня. Также стоит подобрать с ним предметы, которые ему необходимы для ЕГЭ, или те, по которым он утратил базу за лето и сфокусироваться на них. Это поможет избежать чувства неподъемного груза и войти в учебный процесс станет намного легче. Также, если ученик сильно перегружен в первые месяцы, то стоит пересмотреть варианты подготовки к экзамену — выбрать не репетитора, а более психологически комфортные форматы, которыми могут быть, например, вебинары», — рассказала психолог.
Эксперт пояснила, что подросткам свойственно критически относится к себе и своим успехам, это сильно влияет на мотивацию к обучению особенно в первые месяцы, когда еще не восполнен весь объем информации с прошлого года. В этот период родителям важно подмечать даже небольшие успехи в учебе, чтобы поднять уверенность в себе, а также быть терпимее к неудовлетворительным результатам, проговаривая проблемы и предлагая помощь.
«Что касается младшеклассников, то им важен режим, они еще не могут грамотно распоряжаться своим временем и как раз им будет гораздо проще с расписанием. Объясните, что летние каникулы закончились и наступил учебный год, поэтому у него появились некие ограничения. Создайте учебную рутину и установите регулярное расписание для учебы и выполнения домашних заданий, помогите ребенку создать список дел и следить за выполнением задач. Важно немного разнообразить его будни, детям тяжело резко переключиться на учебу, поэтому стоит интегрировать в адаптацию к школе игровые и творческие форматы, чтобы вновь заинтересовать его занятиями и сделать учебу более увлекательной. Важно рассказать про новые для него предметы, чтобы снизить неопределенность», — резюмировала Екушевская.