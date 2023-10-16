Самые строгие правила воспитания звездных детей

Мы привыкли считать, что, чем больше возможностей у родителей, тем более избалованный ребенок у них растет. Но на самом деле, это не всегда так. Бывает, что звездные родители понимают, как сложно сохранить хороший брак в Голливуде и тем более правильно воспитать ребенка.

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Поэтому некоторые селебрити решают воспитывать своих детей согласно довольно строгим правилам. "Рамблер" расскажет подробнее об этом.

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Пенелопа Круз и Хавьер Бардем

Испанская актриса Пенелопа Крус вышла замуж за испанского актера Хавьера Бардема в 2010 году. У актеров родились сын Лео и дочь Луна.

В интервью CBS Sunday Morning в 2021 году актриса призналась, что не позволяет своим детям иметь мобильные телефоны и пользоваться социальными сетями.

Она сказала:

«Я действительно понимаю, что это защищает психическое здоровье, но, похоже, я принадлежу к меньшинству...

Давайте посмотрим, что произойдет, если вы подвергнете 12-летнего ребенка такому большому количеству технологий. Для мозга, который все еще развивается, нет никакой защиты...».

Пенелопа рассказала, что ее дети не будут иметь доступа к социальным сетям, пока им не исполнится 16 лет.

Кристен Белл и Дэкс Шепард

Актеры женаты уже 10 лет, у них две дочери, Линкольн и Дельта.

В интервью Self в 2020 году звезда «Холодного сердца» сказала:

«Для меня очень важно, чтобы они делили спальню.



Я думаю, что их жизнь будет проще, чем у большинства других людей на планете, и для развития хорошего характера важно всегда что-то переживать.

Мне нравится тот факт, что им придется придумать, как разделить спальню, придумать, как разделить шкаф и пространство».

Мама двоих детей также рассказала, что она ввела строгие правила экранного времени, которые немного смягчает по выходным.

«На самом деле им не разрешается играть с нашими телефонами или другими гаджетами.



Им разрешено смотреть телевизор по выходным, и мы довольно либеральны в этом отношении».

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

Звезда Джеймса Бонда Дэниел Крейг воспитывает дочь с женой, британской актрисой Рэйчел Вайс, а также является отчимом сына Рэйчел от предыдущих отношений.

У 55-летнего актера также есть старшая дочь от предыдущего брака с шотландской актрисой Фионой Лаудон.

Несмотря на славу и богатство Дэниела, его дети не получат большую сумму денег, когда актер скончается.

В интервью журналу Saga Magazine в 2020 году 55-летний мужчина сказал:

«Моя философия — избавиться от этого или отдать, прежде чем уйти. Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению».



Позже он рассказал журналу Candis: «Разве не существует старой поговорки, что если ты умрешь богатым человеком, ты потерпишь неудачу?».

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

В одном из интервью актер Райан Рейнольдс рассказал, как он и актриса Блейк Лайвли воспитывают четверых детей.

Звезда "Дэдпула" однажды рассказал изданию People:

«Стараюсь говорить с ними обо всем. Я искренне очень интересуюсь их днями и тем, как у них идут дела».

46-летний мужчина также рассказал, что они с женой очень серьезно относятся к концепции «самосознания» своих детей:

«Теперь все совершенно по-другому. Люди гораздо лучше осознают себя.



И это то, на что мы больше обращаем внимание, — это самосознание наших детей. Не будьте счастливы, не будьте никем, просто осознавайте себя и приветствуйте все».

Эштон Катчер и Мила Кунис

Актеры Эштон Катчер и Мила Кунис поженились в 2015 году, а позже у них родились дочь Уаятт и сын Дмитрий.

Чтобы сохранить приземленное отношение своих детей к жизни, Мила призналась держит их под контролем.

Актриса рассказала: