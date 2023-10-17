Психолог Гришина: младшее поколение часто не ценит экспертность взрослых

Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина выразила мнение, что младшее поколение, в отличие от старшего, привыкло быстрее получать знания, поэтому ему непонятна ценность экспертности взрослых.

«Старшее поколение делает ставку на знания, а младшее считает, что знания и навыки — это то, что быстро приобретается и меняется. Также дети быстрее осваивают все технологические новинки, а родителям уже труднее адаптироваться к изменениям», — поделилась психолог в разговоре с «Газетой.Ru» .

По её словам, родителям нужно показывать на практике, в чём плюс экспертных знаний.

Также, по мнению Гришиной, родителям стоит прислушиваться, когда ребёнок говорит о своих эмоциях, даже в том случае, где он их явно преувеличивает. При этом родитель должен отстаивать свои границы в общении, отметила эксперт.