Как повысить мотивацию ребенка в школе

Чтобы повысить ребенку мотивацию к школе, необходимо не ругать его, не критиковать и не вызывать чувство вины. Важно ребенка поддерживать и направлять, чтобы он понял важность учебы в школе, заметил в себе то интересное направление, которое понадобится ему в дальнейшем, предложить репетитора, кружки, секции. Каждый ребенок должен осознать учебные интересы и их достигнуть, и в этом нужно помогать. Тогда учиться становится интереснее, — сказала Наумова.