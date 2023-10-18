Психолог высказалась о доверии детей к незнакомцам

В Тюменской области, как и по всей России, каждый день пропадают дети. Большинство возвращаются в семьи, но есть и трагические случаи.

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Каких детей чаще всего похищают и как подготовить ребенка к встрече с незнакомцем, «ФедералПресс» рассказала психолог Леся Хлебникова:

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«Чаще всего родители, которые заинтересованы в безопасности своих детей, не знают, как решать психологические проблемы ребенка. Им сложно правильно рассказывать про те сложности, с которыми может столкнуться их ребенок в жизни, и о том, какие последствия могут быть. В таких случаях родители предпочитают промолчать в надежде, что ребенок сам все узнает. Из-за этого у нас пропадают дети.

Не возвращаются домой 10 процентов пропавших. Это связано с преступностью, насилием и смертью. Проводят много экспериментов с пропажей детей разного возраста. Почти всегда половина уходит с незнакомыми людьми.

Чаще всего уводят детей из семей, которые сильно заботятся о своих чадах. Дети растут в атмосфере спокойствия и становятся доверчивыми. Они не знают, что есть люди, которые могут им навредить.

Также легко уводят детей с недостатком любви и внимания. Они чаще всего стараются привлекать к себе внимание родных тем, что начинают хорошо учиться, ходить на кружки, участвовать в соревнованиях. Не замечая стараний, родители нарушают эмоциональный контакт с ребенком, и он радуется вниманию чужого человека.

Дети, которым все запрещают, также попадаются на уловки преступников. Когда они выходят на улицу и оказываются без надзора и присмотра, сразу идут делать все, что им запрещали дома. Это те бунтари, которые без проблем уйдут с незнакомцем, если он пообещает что-то интересное. Для них это необычное приключение и адреналин, когда можно сделать то, за что мама будет ругаться.

Чрезмерная строгость также может привести к печальным последствиям. Боясь взрослых дома и слушаясь их во всем, ребенок так же поступает на улице. Стоит незнакомцу немного прикрикнуть на него, и несовершеннолетний пойдет с ним куда угодно.