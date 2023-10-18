Психолог рассказала о причинах и способах борьбы с подростковой агрессией

"Если мы учим выражать это все, у ребенка не накапливается весь этот негатив, и благодаря этому не будет выражаться так много агрессии, то есть все постепенно. Знаете, как банка, если в нее скидывать агрессию, она рано или поздно рванет", – объяснила психолог.