какие продукты не стоит давать ребенку с собой в школу

Школьникам важно правильно питаться, так как от этого зависит и их здоровье, и способность приносить домой пятёрки. Но обычно малышам подавай пиццу, бутерброды с колбасой да сладости. Только вот это неправильные перекусы.

© Секрет Фирмы

В Роспотребнадзоре объяснили, что лучше всего дать ребёнку с собой перекусить.

Правильный перекус ребёнку

В Роспотребнадзоре уточнили, что питание школьника должно быть сбалансированным и содержать медленные углеводы, белки, жиры и клетчатку. Медленные углеводы долго перевариваются, а значит, сытости и энергии точно хватит на несколько часов.

Плюс в таких углеводах обычно много клетчатки и питательных веществ. Прежде всего сейчас речь идёт о хлебе и лаваше. Но не абы каких, а только о цельнозерновых. От обычного пшеничного батона, мягко говоря, пользы не будет.

В качестве источника белка подойдут отварное или запечённое мясо, яйца, творог, молоко и кисломолочка.

Жиры найдутся в орехах, оливках, авокадо и мягких сырах. И, конечно, правильное дополнение для детского перекуса — фрукты и овощи.

Что нельзя давать на перекус

Эксперты ведомства уточнили, что детские перекусы не должны содержать колбасы, пирожных с кремом, шоколада, вафель и сладкой газировки.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала родителям не класть солёную и жареную пищу, а также то, что быстро портится. Трансжиры тоже не допустимы.

Что можно дать ребёнку с собой

Соломатина назвала следующие варианты для перекуса: