Плохой перекус: какие продукты не стоит давать ребенку с собой в школу
Школьникам важно правильно питаться, так как от этого зависит и их здоровье, и способность приносить домой пятёрки. Но обычно малышам подавай пиццу, бутерброды с колбасой да сладости. Только вот это неправильные перекусы.
В Роспотребнадзоре объяснили, что лучше всего дать ребёнку с собой перекусить.
Правильный перекус ребёнку
В Роспотребнадзоре уточнили, что питание школьника должно быть сбалансированным и содержать медленные углеводы, белки, жиры и клетчатку. Медленные углеводы долго перевариваются, а значит, сытости и энергии точно хватит на несколько часов.
Плюс в таких углеводах обычно много клетчатки и питательных веществ. Прежде всего сейчас речь идёт о хлебе и лаваше. Но не абы каких, а только о цельнозерновых. От обычного пшеничного батона, мягко говоря, пользы не будет.
В качестве источника белка подойдут отварное или запечённое мясо, яйца, творог, молоко и кисломолочка.
Жиры найдутся в орехах, оливках, авокадо и мягких сырах. И, конечно, правильное дополнение для детского перекуса — фрукты и овощи.
Что нельзя давать на перекус
Эксперты ведомства уточнили, что детские перекусы не должны содержать колбасы, пирожных с кремом, шоколада, вафель и сладкой газировки.
Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала родителям не класть солёную и жареную пищу, а также то, что быстро портится. Трансжиры тоже не допустимы.
Что можно дать ребёнку с собой
Соломатина назвала следующие варианты для перекуса:
- Бутерброд. Правда, хлеб должен быть цельнозерновым, а вместо колбасы или сосисок идеально подойдут курица или индейка.
- Яйца. Они хороши в любом виде, можно даже сделать ребёнку омлет.
- Фрукты и овощи. Лучше выбирать жёсткие плоды, чтобы ничего не потекло на одежду. Ещё стоит всё заранее помыть и почистить, чтобы школьнику было удобно есть.