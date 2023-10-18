В Москве появился новый тренд на необычные имена для детей

Жители столицы все чаще стали давать детям двойные и тройные имена, например Александра Флор де Мария, сообщают “РИА Новости”.

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Особой популярностью пользуются и сокращенные имена, которые считаются официальными по паспорту, например, Маша и Саша. Однако самые популярные имена для мальчиков пока не изменились, многих по-прежнему называют Александрами. А вот среди девочек популярностью пользуется имя София.

В последнее время родители также отдают предпочтение таким именам как Анна, Тимофей и Варвара, а среди необычных – Спартаку и Ясену.