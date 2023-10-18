Как отучить ребенка драться

Детям бывает непросто выражать свои мысли и эмоции. Зачастую драки становятся для них способом выплеснуть накопившийся негатив. Психологи столичных семейных центров рассказали, как родителям разобраться в причинах детской агрессии.

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В школе, особенно в начальных классах, иногда дети участвуют в потасовках, так они проверяют границы дозволенного и осознают свои силы. Оставлять такое поведение без внимания нельзя. Активное слушание, одобрение и обучение выражению чувств с помощью слов — все это может научить здоровому выходу переполняющих эмоций.

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— Если ребёнок стал драться в школе, возможно, так он пытается справиться с внутренними переживаниями. Причиной может быть что угодно: развод родителей, пополнение в семье, неуверенность в себе. Выявление истоков очень важно для разрешения проблемы, — говорит психолог семейного центра «Планета семьи» Полина Плотникова.

Что же делать, если ребенок дерется, и проявляет агрессию?

Психолог семейного центра делится практическими рекомендациями.

Отключите лишние эмоции. Приступать к диалогу нужно только тогда, когда вы оба будете к нему готовы. Не накидывайтесь с вопросами на ребёнка, как только он вернулся домой. Пусть сначала он отдохнёт и сделает уроки.

Разговор лучше начать с нейтральных тем, а не обвинений. Очень важно избегать оценок чьих-либо действий. Нужно позволить ребёнку поделиться своим видением ситуации: «Вот все, что я знаю. Теперь хочу услышать, как всё было, от тебя». Не перебивайте, даже если его история не совпадает с тем, что вам рассказали другие, иначе вам не удастся наладить диалог и понять, что делать дальше.

Нужно принять всю информацию. Очень важно чутко отнестись к ребёнку. Такое поведение — это своеобразная просьба о помощи. Родитель обязан взять ситуацию под контроль и быть готовым защитить сына или дочь даже от самих себя.

Определите мотив. Не стоит спрашивать: «Почему ты ударил?» Вместо этого лучше узнать: «Чего пытался этим добиться?» Только поняв цели, вы поможете избежать ошибок в будущем.

Объясняйте, в чем дети были неправы. Будьте открыты и объективны. Оценивайте исключительно поведение. Ребенок должен чувствовать, что вы любите его, несмотря ни на что, при этом не одобряете такие методы решения конфликта.

Работайте над самооценкой ребенка. Доверяйте своим детям ответственные дела и поощряйте за их выполнение. Тогда они почувствуют себя более важными, не будет необходимости доказывать это в драке.

Точно не стоит ругать ребенка прилюдно, например, при сверстниках или учителе. Не начинайте воспитательную беседу, когда сами находитесь в плохом настроении. Важно оставаться спокойным и не кричать, чтобы наладить доверительный диалог. Тогда дети не замкнутся в себе, а поделятся своими переживаниями.

— В борьбе с детской агрессией важен целостный подход, сочетающий понимание, воспитание эмоционального интеллекта и поддержку взрослых. Создавая безопасную среду для диалога, мы можем дать детям возможность управлять своими эмоциями, разрешать конфликты мирным путём и вырасти гармонично развитыми личностями, способными строить позитивные отношения с окружающими, — отмечает Полина Плотникова.