Главный санитарный врач Москвы оценила, стоит ли делать прививку от гриппа детям
Родителям не стоит бояться вакцинировать детей от гриппа, потому что «осложнения от гриппа намного страшнее, чем мифические осложнения от вакцины». Об этом в разговоре с kp.ru сказала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.
«Когда после перенесенного заболевания на прием приходят родители с детьми, у которых страдает слуховой нерв, зрительный, из-за чего малыши начинают косить, их мучают сильные головные боли, потому что затронуты оболочки мозга, во всем этом виноват вирус гриппа. А вакцина, во-первых, абсолютно безопасна, во-вторых, у 88-90% детей вырабатывается стойкий иммунитет», — сказала врач.
По ее словам, медицинские сотрудники осуществляют выезды в учебные организации для проведения вакцинации, чтобы детям и родителям было удобно проводить процедуру. Андреева отметила, что это сделано для того, чтобы детей не приводили в поликлиники, где можно подцепить другие вирусы.
В Роспотребнадзоре также рассказали газете, что делать прививку от гриппа лучше в момент, когда наблюдается спад заболеваемости.
Врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» Марьям Сайфулина до этого говорила, что, помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно вакцинировать детей еще от нескольких заболеваний. В первую очередь специалист указала на прививку от менингита и вакцину «Менактра». Она обратила внимание, что эта инфекция передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям. Также врач посоветовала обезопасить ребенка от клещевого энцефалита (вакцина «Клещ-Э-Вак»).
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