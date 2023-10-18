Стоит ли делать прививку от гриппа детям

Родителям не стоит бояться вакцинировать детей от гриппа, потому что «осложнения от гриппа намного страшнее, чем мифические осложнения от вакцины». Об этом в разговоре с kp.ru сказала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

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«Когда после перенесенного заболевания на прием приходят родители с детьми, у которых страдает слуховой нерв, зрительный, из-за чего малыши начинают косить, их мучают сильные головные боли, потому что затронуты оболочки мозга, во всем этом виноват вирус гриппа. А вакцина, во-первых, абсолютно безопасна, во-вторых, у 88-90% детей вырабатывается стойкий иммунитет», — сказала врач.

По ее словам, медицинские сотрудники осуществляют выезды в учебные организации для проведения вакцинации, чтобы детям и родителям было удобно проводить процедуру. Андреева отметила, что это сделано для того, чтобы детей не приводили в поликлиники, где можно подцепить другие вирусы.

В Роспотребнадзоре также рассказали газете, что делать прививку от гриппа лучше в момент, когда наблюдается спад заболеваемости.

Врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» Марьям Сайфулина до этого говорила, что, помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно вакцинировать детей еще от нескольких заболеваний. В первую очередь специалист указала на прививку от менингита и вакцину «Менактра». Она обратила внимание, что эта инфекция передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям. Также врач посоветовала обезопасить ребенка от клещевого энцефалита (вакцина «Клещ-Э-Вак»).