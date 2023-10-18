Названа одна из основных причин рождения ребенка с аутизмом

«Это связано с тем, что у нас у всех с возрастом происходит сгущение крови и другие изменения в работе организма, накапливается груз других сопутствующих заболеваний. Также есть проблема рождения двойняшек, после 40 мы не рекомендуем заводить двойню, хотя и у молодых это связано с рисками. Двойня — это сразу повышенный риск преждевременных родов, недоношенности, ДЦП и аутизма, которые развиваются в результате гипоксии плодов», – подчеркнула специалист.