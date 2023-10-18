Психолог заявил об опасных последствиях привлечения осужденных к работе в школах

Далеко не все бывшие заключенные встают на путь исправления и возвращаются к нормальной жизни. По этой причине допускать бывших заключенных, совершивших тяжкие преступления, к работе с детьми опасно, заявил психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский. Это может обрушить всю систему образования, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

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Дети не имеют серьезной психологической защиты, их легко запугать и ими легко манипулировать, подчеркнул эксперт.

«Соответственно, многие насильники, маньяки и психопаты, попадая в детскую среду, попадают как волк в овчарню», — добавил он.

Зберовский согласился, что есть процент действительно исправившихся людей, которые стремятся к педагогической работе, однако подчеркнул, что риски слишком высоки, так как речь идет о детях. «Один-два скандала подобного рода, когда пошли работать в педагогику и запятнали себя какими-то страшными моральными деяниями, конечно, обрушат систему образования и всего на свете», — убежден психолог.

Бывших заключенных можно привлекать к работе в благотворительных проектах и воскресных школах – такие случаи есть в зарубежной практике, добавил эксперт.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью осуществлять преподавательскую и тренерскую деятельность. Общественники по-разному оценили этот документ. Так, по мнению детского омбудсмена Татарстан Ирины Волынец, в отдельных случаях экс-заключенным можно разрешить преподавать – к примеру, если они получили срок за экономические преступления.