$97.35+0.06102.75+0.23

Рособрнадзор хочет использовать нейросеть для проверок работ на ЕГЭ

Рособрнадзор планирует проверять работы со всех регионов России на Едином госэкзамене (ЕГЭ) при помощи нейросети. Об этом в среду, 18 октября, сообщил глава ведомство Анзор Музаев.

Рособрнадзор хочет использовать нейросеть для проверок работ на ЕГЭ
© Вечерняя Москва

"Мы планируем всю страну осматривать, пропускать через нейросеть. И, конечно же, окончательное решение принимает не нейросеть, она только фиксирует, ставит метки", — заявил он.

После проверки работы нейросетью за нее уже берется человек. Он просматривает работу и выносит окончательный вердикт, пояснил Музаев.

Внедрение нейросети в проверку работ на ЕГЭ планируется только со следующего учебного года, передает слова главы Рособнадзора «Интерфакс».

6 октября на портале mos.ru стартовала регистрация на Единый государственный экзамен и Основной государственный экзамен.

Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в образовательные учреждения в 2024/25 учебном году. Теперь минимальное количество проходных баллов по обществознанию составит 45, по русскому языку, литературе и географии — 40 баллов.