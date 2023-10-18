Рособрнадзор хочет использовать нейросеть для проверок работ на ЕГЭ
Рособрнадзор планирует проверять работы со всех регионов России на Едином госэкзамене (ЕГЭ) при помощи нейросети. Об этом в среду, 18 октября, сообщил глава ведомство Анзор Музаев.
"Мы планируем всю страну осматривать, пропускать через нейросеть. И, конечно же, окончательное решение принимает не нейросеть, она только фиксирует, ставит метки", — заявил он.
После проверки работы нейросетью за нее уже берется человек. Он просматривает работу и выносит окончательный вердикт, пояснил Музаев.
Внедрение нейросети в проверку работ на ЕГЭ планируется только со следующего учебного года, передает слова главы Рособнадзора «Интерфакс».
6 октября на портале mos.ru стартовала регистрация на Единый государственный экзамен и Основной государственный экзамен.
Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в образовательные учреждения в 2024/25 учебном году. Теперь минимальное количество проходных баллов по обществознанию составит 45, по русскому языку, литературе и географии — 40 баллов.