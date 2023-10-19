6 типов родителей, которых ненавидят учителя

Общение между родителями и учителями — не односторонний процесс, и на него влияет как мама или папа, так и преподаватель. Учителя — тоже люди, и они тоже могут испытывать к вам негативные эмоции.

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Мы уже рассказывали о том, что делать, если ребёнку не нравится его преподаватель, а теперь разберём, от каких типов родителей не в восторге учителя.

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Тлум.Ру рассказывает, какие типы родителей тайно заставляют учителей мечтать о лете ещё до начала учебного года. Конечно, в шутку, но возможно и вы узнаете себя среди них.

№ 1. Родитель «особенного» ребёнка

Нет, речь идёт не о детях с особыми потребностями. Для каждого родителя его ребёнок самый особенный и уникальный, но для преподавателя он такой же особенный и любой другой ученик в классе. Если учитель начнёт выбирать себе любимчиков, это навредит учебному процессу — для индивидуального обучения, как правило, нанимают репетиторов.

Правила применимы ко всем детям, даже к детям, и выделение каких-то студентов противоречит этому. Любой ребёнок не настолько особенный, чтобы ему не нужно было делать домашнее задание, приходить в школу вовремя или соблюдать правила поведения в классе.

№ 2. Родитель-босс

Для родителей совершенно нормально желание обговорить с учителем волнующие их вопросы, связанные с их детьми. Однако иногда мамы и папы совершенно не задумываются о том, что преподаватель — равный им член общества, а не прислуга. Очень часто такие родители даже не пытаются пойти на контакт с учителем и сразу идут жаловаться директору, минуя этап общения напрямую с взрослым, который присутствовал в классе в тот момент, когда что-то случилось.

№ 3. Вездесущий родитель

Кажется, что у таких мам и пап моторчик в спине, или они прибыли из будущего, где уже освоили искусство телепортации. Посидеть на уроке, наблюдая за ребёнком? Запросто. Первыми прийти к школе, минут за сорок до того, как закончатся занятия? Это про них. Такие родители, кажется, никогда не смогут дать своим детям возможность самим завязывать шнурки на обуви, выбирать еду на обед, распоряжаться вещами или совершать ошибки. Эти родители часто не позволяют своим детям выражать свои мысли иначе, чем так, как они сами им внушают.

Авторитарные родители часто устанавливают стандарты приемлемого и неприемлемого, в том числе и в образовании, и их дети часто отражают это в своих поведении и мыслях. Такие родители всегда просят от своих детей больше, чем они готовы дать. Они часто ожидают, что их дети сделают больше, чем другие. Фразы вроде «А почему не пять, а четыре?» и «Меня не интересует, что у всего остального класса тоже двойки» — это про них.

№ 4. Родитель-призрак

Имя этого родителя есть в списках, и он даже присутствует в классном чате, но существует ли он на самом деле? Этого никто не знает, ведь такие мамы и папы не приходят даже на линейки первого сентября. Быть работающим родителем — это нормально, но от общения с учителями во многом зависят оценки ученика и его самочувствие в классе. Иногда преподавателям очень хочется, чтобы такие родители были на связи.

Чрезмерно вовлечённые и, в равной степени, совершенно невовлечённые родители могут иметь негативные последствия для восприятия их учителями и мешать преподавателям выполнять свою работу.

№ 5. Родитель без границ

Что такое личные границы? Этот термин знаком далеко не каждому, и простирается неуважение личных границ не только на семью. Сообщения на личный номер учителя по поводу и без, звонки в 12 вечера, личные походы в школу без предварительной договорённости по пять раз в неделю, просто, чтобы уточнить… Цифровой этикет не менее важен, чем обычный — этому нужно учить с самого детства.

№ 6. Хейтер

Иногда люди просто… ненавидят учителей. Будь то травматичный опыт из детства или другая причина, такие люди просто не любят всех преподавателей вне зависимости от их характера, стиля работы и отношения к ребёнку. Они убеждены: что бы ни случилось, это вина учителя, даже если спорная ситуация произошла на каникулах. А иногда они уверены, что всё, чем занимается учитель — ищет способы насолить родителям. В общем, такие люди во всём винят преподавателей.