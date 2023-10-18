Ветеринар дал советы по выбору питомца для семьи с ребенком

«Люди забывают, что животные требуют внимания и любви. Тяжелее всего в семьях с активным ритмом жизни бывает кошкам и собакам. Если завести щенка и просто оставить его дома, побежав по своим делам, нечего удивляться, что к вашему возвращению вы получите сгрызенные тапки и мокрый ковёр», — цитирует эксперта izhlife.ru.