Что делать, если ребенок оскорбляет родителей
Вообще воспитание детей — дело очень непростое, потому что то и дело случаются моменты, когда карапуз просто повергает в шок. Например, когда во время ссоры или эмоционального накала говорит очень обидные или оскорбительные слова. В такие моменты главное — помнить, что сам уже взрослый.
Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала РИАМО, как поступить, если ребёнок обзывает или оскорбляет родителя.
- Важно не ответить ему тем же, не начать его оскорблять в ответ или ругать за грубость.
- Нужно отойти в сторону, причём физически. Объясните ребёнку, что пока он в таком состоянии, вы разговаривать с ним не будете. Здесь нужно понимать, что у чада случился внутренний эмоциональный конфликт, который он не знает, как решить. Поэтому он и изливает накопившееся как умеет.
- Если позже ребёнок не подходит, можно сделать это самому. Здесь будут уместны вопросы «Что происходит?» и «Как я могу тебе помочь?». Ведь если карапуз не поймёт, как справляться с эмоциями, и не сможет их анализировать — в будущем будет сложно. Он может злиться из-за сложной домашки, но это не повод выливать злость на родителя.
- Важно показать на своём примере, как сохранять достоинство и выходить из неприятной ситуации красиво. Ругать тут и возмущаться не стоит. Воспитательный момент пройдёт хорошо, если есть контакт с ребёнком и он может рассказать, что произошло.
Но гадости во время ссоры любят говорить не только дети. Взрослые тоже нередко стараются ужалить побольнее. Вот только это ни к чему хорошему не приводит, потому что осадочек остаётся даже после задушевного разговора. Социальный психолог и эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов рассказал , что нужно делать во время конфликта, когда очень хочется вспомнить всю родню по матери. Здесь главное — припасти план эвакуации, причём буквальный.