Что делать, если ребенок оскорбляет родителей

Вообще воспитание детей — дело очень непростое, потому что то и дело случаются моменты, когда карапуз просто повергает в шок. Например, когда во время ссоры или эмоционального накала говорит очень обидные или оскорбительные слова. В такие моменты главное — помнить, что сам уже взрослый.

Но гадости во время ссоры любят говорить не только дети. Взрослые тоже нередко стараются ужалить побольнее. Вот только это ни к чему хорошему не приводит, потому что осадочек остаётся даже после задушевного разговора. Социальный психолог и эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов рассказал , что нужно делать во время конфликта, когда очень хочется вспомнить всю родню по матери. Здесь главное — припасти план эвакуации, причём буквальный.