Модель перехода школьников в десятый класс изменится

Переход школьников в десятый класс и поступление в профучилища, скорее всего, будут осуществляться по-другому. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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На всероссийской онлайн-встрече с родителями Музаев уточнил, что модель перехода будет меняться, поскольку «она не отвечает современным требованиям».

Система проведения Всероссийских проверочных работ не будет отменена, но претерпит изменения. В частности, школьники больше не будут сдавать ВПР по иностранным языкам.