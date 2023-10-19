Модель перехода школьников в десятый класс изменится
Переход школьников в десятый класс и поступление в профучилища, скорее всего, будут осуществляться по-другому. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
На всероссийской онлайн-встрече с родителями Музаев уточнил, что модель перехода будет меняться, поскольку «она не отвечает современным требованиям».
Система проведения Всероссийских проверочных работ не будет отменена, но претерпит изменения. В частности, школьники больше не будут сдавать ВПР по иностранным языкам.
Говоря о ЕГЭ, Музаев сообщил, что в компьютерном формате не будут сдаваться экзамены по естественно-научным предметам, таким как физика, химия или профильная математика.