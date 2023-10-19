Стало известно, куда в России пропали дети-индиго

Термин "дети-индиго" пропал из информационного поля из-за того, что раньше его употребляли неверно.

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Так называли детей со сверхспособностями, однако позже выяснилось, что речь шла о детях с отклонениями в развитии, рассказала "Общественной службе новостей" детский психолог Наталья Наумова.

"Тогда была путаница. Но позже поняли, что это просто дети с отклоняющимся развитием и немножко все успокоились и притихли, – объяснила эксперт. – Просто у нас мозг работает компенсаторно, и если одна функция справляется особенно хорошо, значит другая будет хуже справляться".

В качестве примера психолог привела ребенка, который плохо умеет коммуницировать с людьми, однако при этом четко фокусируется на определенной задаче и добивается в ней успеха. Именно таких детей называли индиго, отметила Наумова.

Сегодня, по ее словам, все подобные случаи изучаются. В результате выясняется, что чаще всего речь идет об атипичном аутизме или синдроме Аспергера.

По мнению детского психолога, любой талант у ребенка существует в ущерб каким-то другим навыкам. Причем чаще всего особенным детям тяжело дается общение, поэтому им необходимо помогать налаживать отношения с окружающим миром.