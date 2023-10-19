Оскар Кучера: “Пятеро детей – это очень дорого!”

Оскар Кучера трижды был женат. Первый брак распался всего через полгода после свадьбы. Вторая жена родила артисту сына, которого назвали Александром. Однако и этот брак долго не продержался. Зато сейчас Кучера уже 16 лет счастлив с супругой Юлией, которая родила ему четверых детей.

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Многодетный отец признается, что не просто воспитывать пятерых детей. В первую очередь, это огромная ответственность. Кроме того, приходится много работать, чтобы обеспечить большую семью, ведь на содержание детей уходит много денег. Необходимо оплачивать одежду, еду, различные секции, развлечения и т.д.

«Это вечная необходимость зарабатывать деньги! Пятеро детей — это просто дорого», — заявил Оскар Кучера.

Мужчина стараемся правильно расставлять приоритеты в воспитании детей. На первое место он ставит отношения с женой, а уже потом потребности наследников.

«С супругой мы прекрасно помним, что «мы» — это в первую очередь мы вдвоем, а наши дети — следствие нашей любви и нас. В жизни так и должно быть. Если вы себя кладете на алтарь материнства и отцовства, это значит, что вы неправильно что-то делаете в жизни. Дети должны помогать жить, а не мешать», — отметил актёр.

Интересно, что у нынешней супруги Оскара есть сын от прошлых отношений. Мужчина принял мальчика, который очень на него похож. С Юлией артист знаком был давно, но после развода со второй женой у них начались отношения.