Психолог ответила, как реагировать на плохое поведение ребенка

Если ребенок плохо себя ведет, необходимо обратить внимание на происходящее вокруг него. Может, ему не хватает внимания от мамы и папы или у него возникли сложности в школе, с друзьями, о которых он хотел бы сообщить, но пока не может найти подходящего способа. Как выяснить причину плохого поведения и что делать дальше, «ФедералПресс» узнал у психолога Натальи Наумовой.

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«Чтобы выяснить причину плохого поведения ребенка, необходимо дружелюбно поговорить с ним – без обвинений, оскорблений и угроз. Нужно спросить у него, что происходит и как он себя чувствует, что его расстраивает и почему он таким образом на это реагирует. После того, как причина будет ясна, стоит разговаривать с ребенком так, чтобы помочь ему принять решение, осознать ситуацию», – сказала специалист.

Иногда бывает, что дети плохо анализируют происходящее, неправильно соединяют все кусочки воедино – у них нет холистической стратегии, есть только эпизодическая. То есть они хватают все, а дальше у них формируется неправильный вывод. Поэтому родителям важно помочь ребенку увидеть все грани ситуации и поддержать, похвалить его. Если мамы и папы не видят, за что хвалить детей, часто именно это и становится причиной плохого поведения, добавила Наумова.