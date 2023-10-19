Почему детям не рекомендуется пить газированные напитки

Родителей нередко озадачивает детское пристрастие к газированным напиткам. И это оправданно.

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Эксперты расскажут, в чём коварство сладких напитков с пузырьками.

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Сладкие газированные напитки очень нравятся детям — бутылки с ярким сладким содержимым привлекают детское внимание и вызывают желание попробовать напиток. Но стоит ли вводить газировку в детское меню?

"Газированные напитки не рекомендуется давать детям в раннем возрасте. С 5 лет детям можно пить их, но не больше стакана в день, и желательно не более одного-двух раз в неделю. В газированных напитках особой пользы для здоровья нет", — говорит эксперт сервиса медицинских онлайн-консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Интегративный нутрициолог Анастасия Костомаха разделяет эту точку зрения: "Для здоровья ребенок до 3х лет должен знать исключительно воду, морсы и компоты без сахара. Чай (и черный, и зеленый), какао можно подключать уже после 3-х летнего возраста из-за сильного тонизирующего и возбуждающего эффекта для ребенка. Очень часто в газированные напитки производитель добавляет кофеин, который перевозбуждает нежную нервную систему ребенка, имейте это ввиду перед покупкой".

В чём опасность сладкой газированной воды для детского организма?

Кислоты и огромное количество сахара наносят сокрушительный удар по ещё хрупкому здоровью маленького человека, провоцируя проблемы с ЖКТ, зубами, костями и суставами.

Объясняет Екатерина Курбатова:

1. Данные напитки содержат большое количество сахара, что может нагружать незрелую поджелудочную железу и вызывать нарушение работы этого органа. Приём большого количества сахара в перспективе грозит развитием ожирения и разрушением зубной эмали.

2. Содержат соли фосфорной кислоты, которые могут привести к повышенной хрупкости костей и увеличить риск травматизма.

3. Содержат угольную кислоту, которая может вызывать отрыжку, вздутие живота, боли. При отрыжке содержимое желудка может попадать обратно в пищевод, что проявляется изжогой, а в пищеводе развивается воспаление — эзофагит. Вместо газированных напитков детям лучше давать натуральные соки, минеральную воду, морсы, чай, которые более безопасны и полезны для растущего организма.

Анастасия Костомаха добавляет ещё несколько пунктов в список вредных свойств газировки:"Газированные напитки производятся на основе углекислого газа — компонента, который мешает всасыванию кальция. Для пожилых людей это прямой путь к остеопорозу, а для растущего организма при больших объемах потребления газировки есть опасность задержки роста и хрупкости костей. Стабилизаторы и сахарозаменители, применяемые в производстве превращаются в нашем организме в канцерогенные формальдегиды (вызывают рак). А красители, используемые в газировках, достаточно сильно перегружают незрелую печень".

Эксперты утверждают, что с точки зрения медицины пользы в газированных напитков нет.

Родителям не стоит воспринимать газировку как полноценный напиток — это лакомство, которым можно иногда побаловать ребёнка, но постоянное присутствие газировки в меню не рекомендовано врачами и экспертами в области детского питания.