Буллинг в школе: кто становится жертвами травли и что грозит зачинщику

Почему в детском коллективе возникает буллинг? В чем особенности психологических портретов зачинщика и жертвы, а также остальных участников травли в школе? Как остановить буллинг и помочь пострадавшим от него?

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На эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответили психологи, научные работники детской психиатрии и юрист.

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Что такое буллинг и какие формы он может принимать

Как рассказала Ольга Бочкова, клинический психолог, детский и подростковый психотерапевт, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой, тема детского буллинга из года в год не перестает быть актуальной.

Буллинг (травля) — систематическое целенаправленное преследование одним человеком или группой людей другого человека с применением силы или власти.

Эксперт объяснила, что буллинг может быть разным. Например, с точки зрения участников: вертикальный (зачинщик и пострадавший неравнозначны, например, учитель и ученик); горизонтальный (участники условно равноправны, например, это одноклассники, но один из них имеет силовое преимущество).

Также, по словам Ольги Бочковой, специалисты выделяют несколько видов буллинга с точки зрения средств травли:

физический (пинки, толчки, удары, порча вещей);

эмоционально-психологический (оскорбления, унижения, бойкот, исключения);

кибертравля (то есть буллинг в социальных сетях, мессенджерах);

экономический (этот вид травли основан на вымогательствах денег, личных вещей);

сексуализированный (в центре внимания — интимная сторона жизни ребенка).

Ирина Бобровская, начальник отдела сопровождения образовательных программ Федерального центра «Профилактика» Института воспитания, сообщила, что признаки школьного буллинга (обычно это горизонтальный эмоционально-психологический вид травли), как правило, всегда заметны:

«Например, ученики не хотят с кем-то из класса объединяться в пары, показывают на него пальцем и смеются. Иногда дети демонстративно молчат, когда одноклассник, который подвергается травле, что-то спрашивает. Бывает, что ребенок, находящийся в роли жертвы, заходит в класс, а от него все отворачиваются. Признаки травли проиллюстрированы в видеоролике «Невидимка» (ролик проекта «Твой выбор»). Рекомендую посмотреть это видео каждому учителю».

Почему в детской среде возникает буллинг

Детский психолог Екатерина Маденко считает, что одной из основных причин травли является недостаток эмоциональной безопасности внутри коллектива:

«Вместо того, чтобы поддерживать друг друга, некоторые дети используют силу для повышения своего статуса или компенсации неуверенности в себе. Другими руководит желание манипулировать и контролировать. Также существуют и социальные факторы – например, стремление быть одобренным сверстниками (некоторые дети могут присоединиться к травле, чтобы заслужить признание и одобрение других участников буллинга). Еще одна причина, выявленная исследованиями, – это отсутствие надлежащей супервизии и контроля со стороны взрослых».

По словам Екатерины Маденко, когда взрослые не замечают или игнорируют ситуацию в детском коллективе, даже «незначительные» случаи травли формируют благодатную почву для ее развития.

Ирина Бобровская отмечает, что часто приходится слышать, что жертвами травли становятся «какие-то не такие» дети: «Причем неважно, в негативном или позитивном ключе: глупые, некрасивые, конфликтные, одаренные, нестандартные. Однако «козлом отпущения» может оказаться каждый. Это иллюзия, что для этого надо, например, носить очки, быть слишком худым или иметь лишний вес, нестандартно одеваться.

Причина детского буллинга – не в особенностях жертвы, а в особенностях группы. Один и тот же ребенок может быть изгоем в одной группе и лидером в другой».

Семейный психолог Юлия Тамбалаева одной из главных причин буллинга видит присутствие в классе потенциального зачинщика:

«Это агрессор – человек, который ищет жертву, чтобы выделиться среди ровесников. Буллинг в коллективе возникает при нескольких условиях: наличии зачинщика и третьих лиц, которые его поддерживают, и жертвы, которая не может дать отпор».

Характеристика личностей всех участников детского буллинга

Ольга Бочкова объясняет, что зачинщики школьного буллинга успешно общаются в классе, но неверно применяют свой потенциал лидера:

«Они авторитетные, иногда авторитарные. Могут подчинять себе других детей. Нетерпимы к окружающим, имеют высокий уровень притязаний, считают себя правыми во всем. Некритичны к своим поступкам и образу мыслей. Часто исходят из позиции восстановления справедливости и «наказания» провинившегося (жертвы травли)».

Юлия Тамбалаева добавляет, что зачинщиков буллинга часто все боятся, хотя на самом деле за сильным характером может скрываться и слабый человек: «С глубокой болью внутри, с психологическими проблемами, с абьюзивным опытом в прошлом. Например, подросток таким нездоровым образом закрывает свою потребность в любви, уважении, принятии, которых не получает в своей семье или же получает сверх меры».

Психологи подчеркнули, что зачинщиками буллинга нередко становятся дети, которые когда-то сами были жертвами травли: в данном случае, агрессия – это защита.

Как можно охарактеризовать личность жертвы травли? Основатель Академии безопасности Ольги Бочковой уверяет, что чаще всего пострадавшими становятся самые обычные дети, оказавшиеся не в то время и не в том месте:

«Даже стабильного ребенка из понимающей семьи можно подавить. Но есть исследования, которые показывают, что среди пострадавших от буллинга бывают тревожные, зависимые дети, которые испытывают трудности в общении со сверстниками и острую неудовлетворенность собой. Случаются и обратные ситуации: жертвами травли оказываются дети с высоким уровнем конфликтности, который провоцирует травлю».

По словам Бочковой, существует феномен присоединения к обидчику: «Если у зачинщика сильная позиция, то под его влияние попадают другие дети, и формируется «свита» обидчика — присоединившиеся».

Среди факторов, которые способствуют присоединению к агрессору, психолог назвала низкую самооценку (как следствие — желание исправить это через нападение на слабого), отсутствие позитивного опыта конструктивного общения (привычка коммуницировать через конфликты), особенности социализации в подростковой среде (мнение группы на первом плане, страшно отбиться от «стаи»).

«Оставшиеся дети внутри коллектива, но вне травли — это так называемые свидетели. Они дистанцируются от буллинга, воспринимают его как нечто опасное для себя. Не имеют определенной позиции, не занимают ничью сторону, поскольку плохо понимают коллективный процесс. И без посторонней поддержки боятся проявить себя», – подытожила Ольга Бочкова.

Последствия детского буллинга

Ирина Бобровская уверяет, что последствия буллинга сказываются на всех участниках травли:

«Страдает жертва, получившая опыт унижения, отвержения и незащищенности. Страдают свидетели – те, кто стоял в стороне и делал вид, что ничего не происходит, однако в это же самое время получал опыт бессилия перед властью толпы и стыда за свое слабодушие. Страдают и преследователи, получая иллюзию своей силы и правоты. Буллинг несет опасность для всей группы в целом – при ситуации насилия ни на что другое сил у класса уже не остается – ни на здоровое общение, ни на учебу. Об этом обязательно нужно поговорить со своим ребенком. Не думайте, что у вас нет повода для беспокойства: «тлеющая» травля всегда прорывается вспышками настоящего насилия, и тогда абсолютно любой (в том числе и ваш) ребенок может оказаться жертвой».

Ольга Бочкова также обратила внимание на опасность буллинга для всего детского коллектива, независимо от того, в какой роли оказался ребенок. Однако психолог подчеркнула, что больше всего страдает жертва травли:

«Первые последствия для нее — психологические: снижение самооценки, уверенности в себе. Ухудшается успеваемость в школе, ребенок больше не хочет туда идти.

Длительная травля способствует формированию тревожного расстройства, депрессии и даже суицидальных мыслей.

Реакция на травлю бывает как немедленной, так и отсроченной: психика пытается справиться с ущербом, «переварить» травлю. Следствием перенесенной травмы могут стать неврозы и панические реакции».

Способы решения проблемы буллинга

Михаил Иванов, клинический психолог, сотрудник отдела детской психиатрии Научного центра психического здоровья, подчеркивает, что родителям, педагогам и психологам сначала важно отличить буллинг от конфликта:

«Рекомендации по выходу из конфликта не работают в ситуации с буллингом – наоборот, они только усугубляют ситуацию. Конфликт – это нормальная ситуация, буллинг – нет. У конфликта всегда есть причина, обе противодействующие стороны несут равную ответственность за происходящее. Буллинг – это всегда спланированное издевательство и намеренное унижение. Тот, кто издевается, совсем не заинтересован в завершении или в прекращении ситуации, поэтому «подружить» стороны не получится».

Ирина Бобровская отмечает, что травля – это болезнь группы, и работать надо с группой в целом:

«Важно дать оценку этому явлению. Дети (особенно в младшей школе) часто не осознают, насколько их действия ранят других. Можно разобрать ситуацию на примерах литературных произведений, например, всем известной сказки «Гадкий утенок». Педагоги могут подключить учеников к решению проблемы: дети сами должны сформулировать моральный кодекс класса, в котором всем будет хорошо, и проголосовать за новые правила всем коллективом. Можно договориться о штрафах для тех, кто их нарушает. Однако одного разговора недостаточно – борьба с травлей в школе требует времени.

В идеале надо создать такую обстановку в классе, которая не допускала бы появления двух полюсов – вожаков и изгоев.

Для этого нужно построить свою работу так, чтобы каждый ребенок получал свою порцию внимания и похвалы, чувствовал свою значимость для общего дела. Для этого хорошо подходят игры на командообразование, конкурсы талантов, квесты».

Елена Балакирева, руководитель отдела детской психиатрии Научного центра психического здоровья, добавляет, что один из важных способов защиты против детского буллинга – информированность:

«Буллинг – это не конфликт, и решить его самостоятельно не получится. Помощь при буллинге – это вмешательство взрослых, поэтому так важно вовремя обратиться за помощью к старшим. Но чтобы это сделать, дети и взрослые должны хорошо понимать, что такое буллинг. А также все должны знать, какая ответственность за буллинг предусмотрена законом».

Что может грозить зачинщику буллинга по закону

Управляющий партнер юридического бюро «Лабазнов и партнеры» Антон Лабазнов разъяснил, что за буллинг могут быть применены разные виды юридической ответственности:

«Буллинг по существу является причинением вреда чести и достоинству личности. Согласно статьям 150-152 Гражданского кодекса РФ, ответственность могут нести как сам агрессор, достигший 14-летнего возраста, так и его родители (независимо от возраста ребенка). Гражданско-правовая ответственность предполагает взыскание компенсации морального вреда. Виновного за оскорбление можно привлечь к административной ответственности по ст. 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ей подлежит подросток старше 16 лет, а также его родители за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (согласно ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях)».

Антон Лабазнов сообщил, что наиболее строгим видом наказания за буллинг является уголовная ответственность, которая может наступить в случае физического вида травли – истязании (по ст. 117 Уголовного кодекса РФ).

«Если в результате буллинга совершено самоубийство или его попытка, то ответственность может наступить уже не только по ст. 117 УК РФ, но и по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») или по ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»). Если в результате буллинга был причинен вред здоровью, то виновного можно привлечь к уголовной ответственности по ст. 111, ст. 112 или ст. 115 Уголовного кодекса РФ. Уголовную ответственность по халатности могут нести в том числе представители школы (согласно ст. 293 Уголовного кодекса РФ). Если же при буллинге имело место унижение человеческого достоинства, то агрессор может быть привлечен к уголовной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды по ст. 282 Уголовного кодекса РФ».

Восстановительная работа с участниками травли и профилактика буллинга

Поскольку травля оказывает негативное действие на всех участников процесса, специалист по безопасности рекомендует оказывать помощь всем.

«Пострадавшая сторона должна получить помощь и поддержку, принять, что в случившемся нет ее вины и ответственности. Далее следует интеграция негативного опыта, адаптация, восстановления доверия к окружающим людям. На заключительном этапе — обучение конструктивным формам взаимодействия, освоение навыка получения экстренной помощи и сопротивления выученной беспомощности. Агрессору важно осознать, что его действия по отношению к жертве являются насилием. Принять ответственность за содеянное, принести извинения, по возможности компенсировать причиненный ущерб. Нарастить эмпатию, развить недостающие для здоровой коммуникации soft skills, освоить социально приемлемые формы поведения. Наблюдателям понадобится информационная поддержка, а, возможно, и психологическая помощь», – прокомментировала Ольга Бочкова.

Как утверждают специалисты, программы работы с травлей в основном направлены именно на ее профилактику.

«Они присутствуют в рамках школьной системы, могут быть разработаны классным руководителем под конкретный класс. Когда травля была замечена поздно, учителю необходимо взять процесс под свой контроль и немедленно вмешаться. Медлить и дистанцироваться недопустимо. На системном уровне программы для профилактики травли представляют такие проекты как «Травли.Нет» и Академия безопасности Ольги Бочковой», – отметила клинический психолог.