Что делать, если родители занимаются буллингом собственных детей
В современном обществе действительно немало родителей, которые, сами того не осознавая, занимаются буллингом своих детей. Это происходит потому, что в детстве они подвергались тому же от своих мам и пап, и их «внутреннее дитя» до сих пор страдает от боли.
Подробнее о проблеме и способах ее решения «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.
«Родитель, который буллит своего ребенка, живет амбициями. Ему хочется, чтобы тот соответствовал его ожиданиям, был идеальным, чтобы за счет него самоутверждаться. Если в семье возникает ситуация деспотичного отношения к ребенку, прессинга, и любые требования только растут, то родителям необходима психологическая помощь. Да и ребенку в общем-то тоже», – пояснила специалист.
Желательно пойти на семейную психотерапию, чтобы всем со стороны показали и объяснили, что происходит в семье, и подсказали, каким образом можно наладить взаимоотношения, добавила Наумова.
Если у родителя нет готовности идти к специалисту, можно сделать простое упражнение – составить список того, что бесит в собственном ребенке. Далее все эти качества необходимо поискать в себе и разрешить их в какой-то пропорции. А то, что родители не видят в себе, но видят в детях, как правило, находится под запретом.
«Этим людям в детстве не разрешали отдыхать, заниматься любимым делом, заставляли каждую секунду приносить пользу. И сейчас они не могут сидеть без дела, потому что возникает нервоз. С этим неврозом нужно работать с помощью психолога, убирать его. Тогда родители почувствуют себя комфортно, и прекратится буллинг в адрес ребенка», – заключила психолог.