Что делать, если родители занимаются буллингом собственных детей

В современном обществе действительно немало родителей, которые, сами того не осознавая, занимаются буллингом своих детей. Это происходит потому, что в детстве они подвергались тому же от своих мам и пап, и их «внутреннее дитя» до сих пор страдает от боли.

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Подробнее о проблеме и способах ее решения «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

«Родитель, который буллит своего ребенка, живет амбициями. Ему хочется, чтобы тот соответствовал его ожиданиям, был идеальным, чтобы за счет него самоутверждаться. Если в семье возникает ситуация деспотичного отношения к ребенку, прессинга, и любые требования только растут, то родителям необходима психологическая помощь. Да и ребенку в общем-то тоже», – пояснила специалист.

Желательно пойти на семейную психотерапию, чтобы всем со стороны показали и объяснили, что происходит в семье, и подсказали, каким образом можно наладить взаимоотношения, добавила Наумова.

Если у родителя нет готовности идти к специалисту, можно сделать простое упражнение – составить список того, что бесит в собственном ребенке. Далее все эти качества необходимо поискать в себе и разрешить их в какой-то пропорции. А то, что родители не видят в себе, но видят в детях, как правило, находится под запретом.