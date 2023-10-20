Диетолог назвала самые полезные блюда и продукты для подростков

Замените бургер на домашний сэндвич на цельнозерновом хлебе с большим количеством овощей и отварным или запеченным мясом. Картофель фри — запеченным картофелем с различными топпингами. К тарелке спагетти добавьте овощной салат или порезанные овощи. Предлагайте подростку заменить сладкие напитки обыкновенной водой или чаем без сахара. Ну, на крайний случай можно для начала перейти на газировку с пометкой «без сахара», — подытожила Хачирова.