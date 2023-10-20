Названы самые частые причины, почему ребенок прогуливает школу

«Если ребенок прогуливает школу из-за конфликтов с одноклассниками, для начала поговорите со своим школьником, чтобы узнать детали. Это могут быть разовые конфликты, когда ребята что-то не поделили. Тогда стоит объяснить ребенку, что это нормальные человеческие отношения — сегодня мы помирились, завтра мы подрались, послезавтра мы опять помирились. Но если в классе нездоровая атмосфера буллинга, то здесь необходимо выйти на разговор с учителями, директором, психологом. И рассмотреть возможность как можно быстрее перевести ребенка из негативной среды в более комфортную», — резюмировала она.