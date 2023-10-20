Названы самые частые причины, почему ребенок прогуливает школу
Если ребенок прогуливают школу, прежде, чем обрушиваться на него с обвинениями, стоит разобраться, почему эта ситуация произошла. Об этом «Газете.Ru» рассказала Кира Гольдштейн, психолог Онлайн-школы №1.
«По моему опыту, самые распространенные причины прогулов — это страх провала из-за завышенных требований дома, вредные привычки и плохие компании, сложные отношения с одноклассниками, низкая самооценка, усталость и загруженность дополнительными занятиями и кружками», — объяснила Гольдштейн.
Признаки, которые свидетельствую о том, что ребенок прогуливает школу, на первый взгляд совсем неочевидные. Но тем не менее на них важно обратить внимание. Так, должно насторожить, если ребенок:
- жалуется одноклассников или учителей;
- часто откладывает выполнение домашних заданий;
- становится раздражительным, когда речь заходит о его успехах в школе;
- плохо спит, жалуется на кошмары и соматические заболевания (головную боль и болезни живота);
- плохо встает утром, долго собирается в школу;
- просит остаться хотя бы на один день дома;
- отсутствует любой интерес, связанный со школой (начиная от того, что надеть и заканчивая тем, какие будут уроки);
- стал замкнутым и перестает общаться на темы школы с родителями.
«Первое, что необходимо — узнать причину. При этом важно не строить свои догадки, а прямо спросить ребенка. Только важно спокойно объяснить, что вы знаете о прогулах. Не стоит переходить на крик или обвинения», — добавила эксперт.
Если ребенок прогуливает школу из-за усталости, необходимо снизить нагрузку и обсудить, куда, например, он совсем не хочет ходить.
«Конечно, если ему не нравится конкретный предмет, мы его не уберем из школьной программы. Но можем сделать так, чтобы заинтересовать ребенка. Начиная от вовлеченного репетитора, который сможет достучаться до ребенка, заканчивая дополнительной литературой и фильмами», — отметила психолог.
Бывает, что ребенок прогуливает школу из-за проблем с учителем. В этом случае необходимо вмешаться и разобраться в ситуации: выслушать все стороны конфликта.
«Если ребенок прогуливает школу из-за конфликтов с одноклассниками, для начала поговорите со своим школьником, чтобы узнать детали. Это могут быть разовые конфликты, когда ребята что-то не поделили. Тогда стоит объяснить ребенку, что это нормальные человеческие отношения — сегодня мы помирились, завтра мы подрались, послезавтра мы опять помирились. Но если в классе нездоровая атмосфера буллинга, то здесь необходимо выйти на разговор с учителями, директором, психологом. И рассмотреть возможность как можно быстрее перевести ребенка из негативной среды в более комфортную», — резюмировала она.