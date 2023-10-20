Диетолог пояснила, чем опасны энергетики для подростков
Употребление стимуляторов способно приводить к повышенной импульсивности и потере контроля над поведением, поэтому подросткам не стоить пить энергетики. Об этом предупредила врач-диетолог Лидия Ионова.
Эксперт пояснила, что в энергетиках содержится кофеин, в чистом виде в очень большой дозировке. Это вещество стимулирует симпатическую нервную систему, что увеличивает уровень стресса и может приводить к головным болям, к состоянию, когда у человека трясутся руки, а также общему ухудшению самочувствия.
Также в энергетиках содержится большое количество сахара, что тоже наносит вред организму. Для подростков употребление энергетиков может быть еще более вредным, чем для взрослых, так как у них еще максимально нестабильная нервная система и не до конца созрела префронтальная кора, которая отвечает за притормаживающие импульсы в поведении.
— Соответственно, та импульсивность, которая и так свойственна подросткам, под влиянием энергетиков будет ещё больше усиливаться, — пояснила Ионова в комментарии Общественной Службе Новостей.