Диетолог пояснила, чем опасны энергетики для подростков

Эксперт пояснила, что в энергетиках содержится кофеин, в чистом виде в очень большой дозировке. Это вещество стимулирует симпатическую нервную систему, что увеличивает уровень стресса и может приводить к головным болям, к состоянию, когда у человека трясутся руки, а также общему ухудшению самочувствия.

Также в энергетиках содержится большое количество сахара, что тоже наносит вред организму. Для подростков употребление энергетиков может быть еще более вредным, чем для взрослых, так как у них еще максимально нестабильная нервная система и не до конца созрела префронтальная кора, которая отвечает за притормаживающие импульсы в поведении.