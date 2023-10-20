Как приучить ребенка к гигиене зубов
Родителям нужно понять, что гигиена рта у детей начинается с первого зуба. Подобрав нужную схему ухода, можно сделать чистку рутинной процедурой.
Об этом РИАМО сообщила детский врач-стоматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Васильева.
«Первое и основное, что нужно знать родителям о чистке зубов у детей, это то, что гигиена начинается с самого первого зуба. Именно в этот период стоит показаться детскому стоматологу, чтобы подобрать индивидуальную схему ухода за полостью рта», – сказала Васильева.
Она добавила, что при ежедневном применении выбранной схемы чистка зубов и использование профилактических препаратов становятся такими же рутинными вещами, как мытье рук или иные гигиенические процедуры.
«В этом случае ребенку будет значительно легче следить за гигиеной в дальнейшем. Если же речь идет о более взрослых детях, то стоит ориентироваться на возраст ребенка и его интересы. Так, к примеру, для детей дошкольного и младшего школьного возраста хорошо работают мультфильмы и мобильные приложения, которые в игровой форме помогают сформировать навыки гигиены и мотивируют регулярно чистить зубы», – отметила стоматолог.
Васильева уточнила, что почти все дети, вне зависимости от возраста, с радостью участвуют в выборе средств гигиены.
«Подбирая необычные вкусы зубных паст и щетки с героями любимых мультфильмов, наши маленькие пациенты делают чистку зубов веселой и увлекательной. Благо рынок средств по уходу за полостью рта радует своим изобилием», – рассказала специалист.
Главный секрет успеха – упорство и настойчивость и к гигиене зубов это также относится, подчеркнула врач.
«Все мы живем в безумно быстром ритме, и иногда на чистку зубов попросту нет ни сил, ни времени. Поэтому всегда стоит помнить, что эти пять минут гигиены утром и вечером, в сущности, не так уж много. Ведь награда – это здоровые и счастливые детские улыбки», – резюмировала Васильева.