Как приучить ребенка к гигиене зубов

«Все мы живем в безумно быстром ритме, и иногда на чистку зубов попросту нет ни сил, ни времени. Поэтому всегда стоит помнить, что эти пять минут гигиены утром и вечером, в сущности, не так уж много. Ведь награда – это здоровые и счастливые детские улыбки», – резюмировала Васильева.