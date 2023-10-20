Психолог объяснил, зачем подростки пьют энергетики

"Подростки всегда — во все времена и в наше время тоже — экспериментируют со своим сознанием. Они модифицируют его, пытаются понять его границы. Проще говоря, хотят выяснить, что они могут, а чего они не могут сделать. И поэтому ищут разные способы, как бы собственное сознание изменить. Это и алкоголь, и энергетические напитки, это и различные формы рискового поведения", — объяснил Северный.