Дерматолог: мыть голову ребёнку 8–11 лет нужно 1–2 раза в неделю

Дерматолог Кандинская: мыть голову ребёнку 8–11 лет нужно 1–2 раза в неделю. По словам специалиста, с 8 лет уже недостаточно рекомендации делать это по мере загрязнения. У ребёнка начинается препубертат, и, во-первых, меняется кожа головы — сальные железы уже более активны, а во-вторых, ребёнок больше стремится ухаживать за собой сам. Врач-дерматолог DocDeti Екатерина Кандинская объяснила, сколько раз в неделю нужно мыть волосы в зависимости от возраста ребёнка.

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Как часто мыть голову ребёнка 1–2 раза в неделю — в возрасте от 8 до 11 лет;

через день или каждый день — от 12 лет, обладателям волос, склонным к жирности, и тем, кто занимается спортом или активен на улице;

1 раз в 7–10 дней — детям с вьющимися волосами, с косами и плетением;

так часто, как считаете нужным — малышам.

тип волос: склонны ли они к сухости или, наоборот, к жирности, прямые или вьющиеся и прочее;

насколько ребёнок активный. Помимо возраста, нужно обращать внимание ещё на два фактора:

В Ассоциации американской академии дерматологи рекомендуют: мыть голову чаще: волосы и/или кожа головы ребёнка стали жирными — добавляйте по 1 эпизоду мытья в течение недели, пока жирность не пропадёт;

мыть реже, если волосы сухие и/или выпадают — уменьшайте частоту мытья головы, пока ситуация не наладится.

Малышу, например, даже нужно мыть его волосики почаще, если у него детский себорейный дерматит. Благодаря водным процедурам корочки смягчаться и легче отойдут.

Купать ли ребёнка при температуре

В холодный сезон банный вопрос порой заключается не только в мытье головы, но ещё и в том, а можно ли вообще мыться — например, если ребёнок заболел и температурит.

По словам педиатра клиники DocDeti Марии Моргулис, купание в этом случае не запрещено. Наоборот, мытьё может поспособствовать снижению температуры.

А ещё купание даже показано ребёнку, у которого температура держится несколько дней. Во-первых, он потеет, а пот копится на коже, во-вторых, вода, испаряясь с поверхности кожи, даёт небольшое охлаждение.