Детское пюре в банках не подходит как основа для прикорма

Всемирная организация здравоохранения советует на первых этапах прикорма адаптировать домашнюю пищу для ребёнка с помощью блендера или вилки.

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Российская педиатрия же выступает в основном за промышленное пюре. Кого слушать?

Нутрициолог DocDeti Елена Давыдова перечислила плюсы и минусы баночного детского пюре. Плюсы промышленного питания, помимо того, что это уже полностью готовая еда для ребёнка, в том, что это безопасно и удобно. Баночки запросто можно брать с собой куда угодно.

Впрочем, минусы у него тоже есть. Во-первых, оно слишком жидкое. Его вкус и запах отличаются от настоящих продуктов. К тому же оно однородной консистенции, поэтому «поиграть» с его текстурой не получится. Словом, такой вид питания осложняет переход к человеческой пище, потому что содержимое банки не похоже на «человеческую еду».

Получается, что прикорм введён, но ребёнок так и не познакомился с обычной едой, объяснила нутрициолог. Это может стать проблемой только в одном случае: когда младенец ест исключительно баночное пюре. А вот чередовать домашнее и баночное пюре, а также давать ребёнку разные кусочки — хорошая практика. Тогда баночное пюре будет отличным помощником, если у мамы нет времени, сил или желания готовить.

«Банки не зло, но как основа прикорма и детского питания — не лучшая идея. При этом давать баночное пюре наряду с домашней едой и кусочками — это вполне ОК», — заключила Давыдова.