Нутрициолог Давыдова: детское пюре в банках не подходит как основа для прикорма
Всемирная организация здравоохранения советует на первых этапах прикорма адаптировать домашнюю пищу для ребёнка с помощью блендера или вилки.
Российская педиатрия же выступает в основном за промышленное пюре. Кого слушать?
Нутрициолог DocDeti Елена Давыдова перечислила плюсы и минусы баночного детского пюре. Плюсы промышленного питания, помимо того, что это уже полностью готовая еда для ребёнка, в том, что это безопасно и удобно. Баночки запросто можно брать с собой куда угодно.
Впрочем, минусы у него тоже есть. Во-первых, оно слишком жидкое. Его вкус и запах отличаются от настоящих продуктов. К тому же оно однородной консистенции, поэтому «поиграть» с его текстурой не получится. Словом, такой вид питания осложняет переход к человеческой пище, потому что содержимое банки не похоже на «человеческую еду».
Получается, что прикорм введён, но ребёнок так и не познакомился с обычной едой, объяснила нутрициолог. Это может стать проблемой только в одном случае: когда младенец ест исключительно баночное пюре. А вот чередовать домашнее и баночное пюре, а также давать ребёнку разные кусочки — хорошая практика. Тогда баночное пюре будет отличным помощником, если у мамы нет времени, сил или желания готовить.
«Банки не зло, но как основа прикорма и детского питания — не лучшая идея. При этом давать баночное пюре наряду с домашней едой и кусочками — это вполне ОК», — заключила Давыдова.
Кстати, родителям стоит учесть, что кормить ребёнка только баночным пюре скоро станет совсем невыгодно. Цены на питание в стеклянной таре скоро вырастут . А всё из-за дорогой упаковки.