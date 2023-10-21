Ученые нашли новый фактор риска детского ожирения

Так, по информации ученых из Университета Помпеу Фабра (UPF), эти химические вещества содержатся в косметике, пластмассах, продуктах и воде. Они могут проникать через плаценту и нарушать работу гормонов плода, потенциально увеличивая риск хронических заболеваний в более позднем возрасте.