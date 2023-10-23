Как справиться с нежеланием ребенка ходить в школу

"Бывает так, что ребенок до 1-го класса уже посещал какие-то дополнительные занятия, а потом пришел из школы и говорит: "Мам, я все уже знаю, я туда больше не пойду, что-то мне там скучно очень". В таком случае имеет смысл объяснить ему, что школа – это система, это обязательный этап взросления", – рассказала специалист.