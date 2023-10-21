Россиянок предупредили о важном условии при проведении ЭКО

«Если на программе ЭКО женщина употребляет недостаточно белка, это всегда риск гиперстимуляции на этапе проведения стимуляции яичников. Это связано с тем, что в сыворотке крови не хватает белка, и внутриклеточная жидкость выходит во внеклеточное пространство. Всем своим пациенткам (в том числе тем, кто придерживаются веганства или вегетарианства) мы рекомендуем употреблять белок – если не в пище, то из изолята белка», – заявила Анна Ильина.