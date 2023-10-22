Пособие по беременности и родам увеличат

В следующем году пособие по беременности и родам вырастут в 1,5 раза, через год — в два раза. Об этом в Совете Федерации сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков.

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Выступая на Парламентских слушаниях в Совфеде, Чирков рассказал, что бюджет Социального фонда в 2024 году, согласно прогнозу, составит более 16 триллионов рублей.

«Это позволит проиндексировать страховые пенсии на 7,5 процента с 1 января, а социальные пенсии также на 7,5 процента, но уже с 1 апреля. Эти средства в проекте бюджета заложены», — отметил он.

Также увеличен, так называемый, «детский бюджет», в рамках которого выплачиваются пособия, связанные с материнством и детством, администратором большинства из которых является Социальный фонд.

«Например, пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам в следующем году вырастет в 1,5 раза, а через год — в два раза», — подчеркнул глава Соцфонда.

В целом, все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, заверил чиновник.