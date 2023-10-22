Отит, синусит, потеря слуха: врач рассказал о серьезных осложнениях гриппа у детей

Специалист отметил, что дети не так как взрослые переносят инфекционные заболевания, и их последствия также отличаются.

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- Нередко в детском возрасте, особенно у малышей первых лет жизни, грипп протекает тяжело, с серьезными осложнениями. Многие из родителей недооценивают степень опасности инфекции, занимаясь самолечением, не обращаясь к врачу, - отмечает доктор.

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По его словам, одно из распространенных осложнений гриппа у детей - вторичный отит. Он обычно формируется в результате присоединения к гриппозной инфекции вторичного микробного поражения. Чаще отит регистрируют у детей грудного возраста и малышей до трех лет, когда они еще не умеют полноценно и правильно сморкаться. Слизь застаивается, и в ней начинают размножаться микробы.

Первые симптомы отита на фоне гриппозной инфекции проявляют себя примерно спустя трое суток. Бить тревогу следует при сильном беспокойстве и криках ребенка, особенно при попытках осмотреть ушко. Следует обратить внимание и на вторую волну лихорадки или подъем температуры после предварительного ее снижения.

- Если своевременно не распознать отит на фоне гриппа, могут развиться осложнения с переходом в хронический процесс. Это грозит потерей или выраженным снижением слуха. В редких вариантах образование гнойной полости в среднем ухе может быть причиной поражения мозговых структур: если нет оттока гноя через наружный слуховой проход, происходит его прорыв внутри полости черепа. В этом году мы прооперировали 18 пациентов с осложненным отитом - острым мастоидитом, который возник в связи с перенесенной вирусной инфекцией,- отмечает Евгений Слюсарев.

Доктор рассказал еще об одном осложнении. Если не лечить насморк, вирусы и бактерии распространятся вверх и дойдут до околоносовых пазух. Все это приведет к синуситу. А при затяжном насморке вирусы и бактерии из полости носа проникают в гайморовы пазухи, провоцируя развитие гайморита.

- Предупредить развитие осложнений помогает ежегодная вакцинация. Если у ребенка старше шести месяцев нет противопоказаний для прививки, то обязательно защитите его. А защитить малыша до шести месяцев поможет вакцинация всех из его окружения, - заключил медик.