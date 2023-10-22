Эксперт: гармоничные развитые личности вырастают в семьях, где царит любовь

«Если в семье царит атмосфера любви, взаимопонимания и уважения, а родители приучают детей к труду и ответственности, то в таких семьях вырастают гармонично развитые личности, способные к милосердию и состраданию, готовые трудиться на благо общества и народа», – написал он.