Ростовский эксперт: Гармоничные развитые личности вырастают в семьях, где царит любовь
Гармоничные развитые личности вырастают в семьях, где царит атмосфера любови. Об этом на площадке «Экспертный клуб», высказался глава администрации Морозовского района Петр Тришечкин.
Ранее, 17 октября состоялось первое заседание наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», на котором было объявлено о старте нового проекта платформы «Россия — страна возможностей».
«Если в семье царит атмосфера любви, взаимопонимания и уважения, а родители приучают детей к труду и ответственности, то в таких семьях вырастают гармонично развитые личности, способные к милосердию и состраданию, готовые трудиться на благо общества и народа», – написал он.
По мнению эксперта, семейные ценности занимают главное место в жизни человека. Он считает, что именно среди близких и родных людей происходит формирование личности, привитие таких качеств, как доброта, трудолюбие, ответственность, патриотизм, любовь к ближнему и сострадание.