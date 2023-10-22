Гинеколог: детям лучше рассказать правду об их появлении на свет

Гинеколог Шишкина: детям лучше рассказать правду об их появлении на свет. Никто не просит в подробностях расписывать, как стыкуются слот А и слот Б, ребёнку не нужны эти детали. Но обманывать его и придумывать небылицы о том, что его принёс аист или как его нашли в капусте, не стоит. Там можно только подорвать свой авторитет и испортить отношения.

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Как рассказывать детям разного возраста о том, откуда они появились. Короткая памятка

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Как рассказала гинеколог Дарья Шишкина, дети начинают рано интересоваться тем, откуда же они взялись — где-то в 3–4 года. Они активно стараются познать мир, и с каждым узнаваемым фактом у них появляется всё больше вопросов. И лучше отвечать на них правдиво, пусть и с умалчиванием деталей.

Да, уже в таком возрасте стоит честно признаться, откуда берутся дети, иначе потом проблем не оберёшься. Сейчас карапуза совсем не интересуют интимные подробности, поэтому можно обойтись простым: «Мама и папа встретились, полюбили друг друга и захотели завести ребёнка. Малыш начал расти у мамы в животе, а потом врач помог его достать».

На первое время ребёнку такого будет достаточно, он будет обмозговывать новую информацию. Вопросы появятся потом — в более позднем возрасте дитё начнёт интересоваться, откуда ребёнок взялся у мамы в животе. И тогда уже можно будет рассказать про женскую (яйцеклетку) и мужскую (сперматозоид) клетки. Они соединились, и так получился малыш.

Если не можете рассказать сами, то можно прибегнуть к помощи специальных книг. Но читать их нужно вместе с ребёнком, чтобы пояснять дополнительные вопросы и налаживать связь с ним.

В нежном возрасте не нужно стесняться говорить с ребёнком об этом, предубеждения и стыд есть только у родителей, а карапузу просто интересно. Чем старше он будет становиться, тем больше подробностей он захочет. Что говорить и как зависит от родителя, но вот несколько советов.

Все еще говорим правду.

Опираемся на уровень развития ребенка.

Не добавляем эротики в описание и лишней информации.

Все называем своими именами.

Если речь коснулась полового акта, то подчеркиваем, что этим занимаются только взрослые люди.

Перед переходным возрастом специалистка посоветовала рассказать ребёнку, что в его организме грядут перемены, которые нужны для того, чтобы в будущем он смог стать родителем. В таком случае дитё сможет подготовиться к неизбежному и не паниковать, а в дальнейшем это поможет ему быть на одной волне со своим телом.

Зачем рассказывать детям о зачатии?

Такие разговоры помогут ребёнку лучше понять себя и грядущие изменения, которые случатся в подростковом возрасте.

В дальнейшем все беседы о половом воспитании будут проходить легче, потому что ребёнок уже разобрался, как и что работает.

Почему не стоит рассказывать сказки?

В раннем возрасте ребёнок в силу отсутствия предубеждений может адекватно воспринять правду, дальше будет сложнее.

Когда позже карапуз выяснил правду, он может потерять доверие к родителям.

Если он не узнает всё от родителей, то точно услышит от сверстников или других взрослых, а те выбирать выражения не будут. В итоге это может подпортить ребёнку психику и представления о теле.