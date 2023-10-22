"Цифровой героин": невролог призвал запретить смартфоны в школах

Чешский невролог из Йельского университета в США Мартин Ян в беседе с изданием Konzervatívny denník Postoj призвал запретить смартфоны в школах.

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Долгое время эксперт изучал воздействие современных цифровых технологий на развитие мозга. В ходе работы медик пришел к выводу, что использование смартфона для развлечения снижает IQ. Об этом говорит тот факт, что современные дети выполняют стандартизированные тесты хуже, чем предыдущее поколение.

Ян напомнил о том, что гаджеты вызывают привыкание и даже назвал их "цифровым героином". Врач также отметил, что смартфоны приводят к росту тревожности и депрессии у подрастающего поколения, а еще мешают налаживать социальные связи в реальной жизни.

В заключение невролог добавил, что лучшим занятием для детей, по его мнению, является чтение. Особенно чтение романов и сказок, которые развивают воображение. Кроме того, медик напомнил о пользе письма от руки.