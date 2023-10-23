Осенние каникулы: как сделать детский отдых приятным и интересным

Близятся осенние каникулы, а это значит, что у ребят появится много свободного времени. Большинство родителей в этот период продолжат ходить на работу.

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Чтобы не возникло проблем, а дети не скучали, зависая перед экранами, можно придумать план развлечений.

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Рассказываем, чем заняться вместе с ребёнком на каникулах и что предложить ему, когда родителей нет дома.

Школьные годы для каждого человека особый этап в жизни. Некоторым он даётся в большим трудом, поэтому для детей важна поддержка родителей и их непосредственное участие в жизни школьника.

В 2023 году осеняя пора отдыха для учеников российских школ пройдёт с 30 октября по 5 ноября. Кстати, в понедельник - 6 числа - выходной день за счёт переноса "Дня народного единства".

На протяжении восьми дней можно придумать массу интересных занятий. Предлагаем вам несколько вариантов, подходящих для разных возрастов. Чем занять ребёнка, пока родители на работе?

Поход на мастер-класс

Особую популярность в последние годы приобрести мастер-классы, коих большой выбор в каждом населённом пункте. Их предлагают не только специальные мастерские, различные культурные и развлекательные организации, а также заведения общепита, цветочные магазины и прочие.

Гончарное дело, изобразительное искусство, рукоделие, кулинария и другое помогут ребёнку найти новое хобби или просто приятно провести время за интересным делом. Познание нового расширит мышление и станет поводом для гордости перед одноклассниками. А работа своими руками повлияет на развитие мелкой моторики, что необходимо для полноценного развития детей.

Продумывание квеста

Пока родители работают, ребёнок может придумать квест. Разработка игры развивает фантазию, наблюдательность, логику и стратегическое мышление. Помогает тренировать усидчивость и терпеливость на пути к достижению цели. Конечный "продукт", который прошёл тестирование во время совместного прохождения, можно использовать в дальнейшем в качестве развлечения с друзьями, на семейных посиделках или в гостях.

Создание коллажа

Это подойдёт тем ребятам, кто любит творить своими руками. Деятельность по созданию коллажа можно растянуть на всё время каникул. Идей здесь множество: осенние мотивы, семейные снимки, модные тренды, любимые герои из книг, мультфильмов или кино. По вечерам можно вместе обсуждать концепцию, чтобы на следующий день просматривать результаты работы. Благодаря этому ребёнок сможет развивать свой творческий потенциал, усидчивость и многие другие навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни.

Коллаж - это просто пример. Его можно заменить на придумывание танцев, песен и стихов, зарисовку картин или мультиков, изготовление набросков и так далее. Всё, что может вдохновить ребёнка - подойдёт в качестве занятия. Главное - чтобы была обратная связь, благодаря которой он с упоением примется за работу.

Чем вместе с ребёнком заняться на улице?

Лабиринт из листьев

И детям, и взрослом полезно проводить больше времени на свежем воздухе. Но иногда этого просто не хочется делать из-за промозглой осенней погоды или отсутствия интересного занятия на улице. Если вам надоело посещать детские площадки, а альтернативных вариантов досуга не нашли, можно соорудить лабиринт из листьев. Это поможет разогреться и весело провести время вместе.

Фотосессия

Осень в этом году выдалась красивая, поэтому следует обязательно снять несколько семейных фотографий на память. Делать это самостоятельно, и обратиться к фотографу - решать вам. Но в обязательном порядке используйте осеннюю атрибутику - листья, ветки, жёлуди и подходящий фон - осенний парк. В этом занятии есть всё необходимое - свежий воздух и оживлённая деятельность, которые точно принесут массу приятных впечатлений. Перед походом можно послушать любимую музыку, чтобы создать подходящее настроение.

Как дружно провести вечер дома?

Настолки

От обилия настольных игр можно потеряться, поэтому рекомендуем обратить внимание на классические варианты - монополию и ходилки. Также не забываем про шашки, шахматы и нарды. С большой охотой дети постарше играют в "Имаджинариум", "Каркассон" и "Дженгу". Среди карточных игр особой популярность пользуются "Уно" и "Доббль". У последней большое количество разновидностей колод: от предметов - еды, одежды, игрушек и прочего, до тематических - с праздничными, сезонными или киношными вариантами.

Если дома ни одной настолки не завалялось, а покупать новую не хочется, то проиграть можно и с помощью приложений на телефоне. Например, в "Элиас" или "Крокодила". Основная задача - выплеск эмоций, таких как радость, огорчение или желание победить. Такое времяпрепровождение развивает выдержку, логику, стратегическое мышление, память, смекалку и быстроту реакции.

Готовка

Когда на улице холодно и хмуро, стоит вместе приготовить ужин или печенье для чаепития. Рецепт должен быть простым, чтобы не занимал много времени, но при том позволил каждому из участников внести свою лепту. Готовые блюда можно выложить за празднично накрытым столов, превратив вечер в неожиданное торжество.

Семейной кинопросмотр

Совместный кинопросмотр может стать как продолжением праздничного мини-пиршества, так и отдельной идеей на вечер или даже несколько - марафон из фильмов на каждый день. Лучше выбрать добрый поучительный фильм, который можно обсудить с ребёнком после просмотра. Важно спросить у него, какие моменты особо впечатлили, как бы он поступил на месте одного из действующих лиц, а также попросить найти аналоги в реальном мире.

Модный показ

Показ мод - отличный предлог, чтобы разобрать шкаф и вместе повеселиться. Музыка, свет - всё в ваших руках по организации забавного домашнего мероприятия. Пара снимков или видеоролик станут приятным дополнением и источником счастливых воспоминаний. Но самое главное, что ребёнок потренируется в сочетании вещей и подборе подходящей одежды для разных случаев. А вы, в свою очередь, оцените состояние гардероба. Возможно, что-то придётся докупить.

Чем заняться вместе с ребёнком на выходных?

Так как выходные на осенних каникулах 2023 года продлятся три дня - 4, 5 и 6 октября, то стоит запланировать нечто грандиозное.

Мини-путешествие

Почему бы не разбавить круговорот будней небольшим путешествием? Можно отправиться в соседний город с ночёвкой или скататься одним днём. Заранее выберите достопримечательности, а на месте купите карту. По ней можно научить ребёнка ориентироваться на новом месте, попутно тренируя у него способность вежливо взаимодействовать с окружающими людьми: спрашивать дорогу или узнать, как добраться до места назначения на транспорте. В ходе поездки ребёнок посмотрит, как планировать путешествие, покупать билет, бронировать место для ночлега и прочее. А поиски локаций и смена обстановки обернутся весёлым приключением для всей семьи.

Приобщение к культуре

Посещение театров и музеев расширяют картину детского мира. На выставках ребёнок осознает наличие различности культур, традиций и способов самовыражения, что позволяет не только научиться смотреть и видеть, но и анализировать и обсуждать. Так развивается личность, появляется понимание искусства. Театр дарует возможность чувствовать окружающих людей и правильно выражать свои чувства. Учит детей правилам и нормам поведения в общественных местах, при этом развивая воображение. Спектакли предполагают отслеживание происходящего на сцене с запоминанием героев и их судеб, что влияет на развитие интеллекта и способность концентрировать внимание. Разрешите ребёнку самому выбрать постановку или музей, чтобы не вытаскивать его из дома против его желания.

Скворечник своими руками

В ноябре пернатым друзьям станет сложнее добывать себе пропитание. Так что осенние каникулы - самое время для изготовления кормушки для птиц. Можно подойти к делу основательно и сколотить деревянный домик, а можно воспользоваться обычной пятилитровой бутылкой. Общая работа сближает, поэтому лучше, если все действия - создание, выбор места, покупка семечек или зёрен и подвешивание кормушки - будут выполнены совместными усилиями.