Психолог объяснила пользу заучивания наизусть стихов для детей

Заучивание стихотворений и потешек наизусть благотворно влияет на когнитивные способности детей и взрослых, рассказала NEWS.ru психолог Галина Добромирова. По ее словам, такая тренировка развивает сразу четыре вида памяти: двигательную, эмоциональную, зрительную и слуховую.

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Двигательная память — ребенок запоминает последовательность действий в еде, одежде, уборке игрушек. Он самостоятельно может себя в этом обслуживать. А потом он легко запоминает и воспроизводит любой набор танцевальных или спортивных движений в танцевальных или спортивных секциях, становясь в них более успешным. Двигательная память содействует развитию левого полушария головного мозга, отвечающего за логическое и аналитическое мышление. Ребенок, взрослея, будет прекрасно удерживать причинно-следственные связи, развивая свое критическое мышление, — объяснила эксперт.

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Комментируя влияние заучиваний на развитие эмоциональной памяти, Добромирова отметила, что такая активность помогает ребенку осознать чувства героя стихотворения, а также эмоции, которые он испытывает сам. Это позволяет ему развивать эмоциональный интеллект и эмпатию.

Зрительная память — представляя себе сюжет стихотворения, ребенок развивает свой врожденный дар — воображение, столь важный компонент в стратегическом мышлении, в позитивной самовербализации, формирующих его уверенность. Зрительная память содействует развитию правого полушария головного мозга, отвечающего за творчество и образное мышление, столь важного и ценного для развития востребованного навыка по креативности, — добавила психолог.

Также устный прогон стихотворений благотворно влияет на речь ребенка — она становится внятной и разборчивой, рассказала психолог. По ее словам, это также учит детей формированию сложных речевых конструкций и способствует развитию их коммуникативных навыков. Такая тренировка может раскрыть в них ораторов и позволит нарастить социальный капитал.

Тренируя память с помощью стихотворений, дети накапливают и удерживают в памяти знания и жизненный опыт в течение всей своей жизни. Такая тренировка полезна на протяжении всей жизни человека, потому что она улучшает кровообращение головного мозга, повышает его мыслительные способности, формирует новые нейронные связи, — рассказала Добромирова.